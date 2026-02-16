Fórmula 1 anuncia renovação do agora GP de Barcelona-Catalunha até 2032 e provas em anos pares O circuito de Barcelona foi construído em 1991 como parte do programa de desenvolvimento dos Jogos Olímpicos de 1992 e apresenta emocionante combinação de curvas de alta e baixa velocidade Estadão Conteúdo 16.02.26 14h17 Circuito de Barcelona-Catalunha (Instagram @f) Agora definido como Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1, a corrida espanhola agendada para junho deste ano teve sua renovação até 2032 confirmada nesta segunda-feira, apenas nos anos pares - vai se revezar com o GP de Spa Francorchamps, também confirmado para este ano, além de 2027, 209 e 2031. De acordo com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a expansão ocorre "após investimentos significativos no circuito nos últimos anos, incluindo a construção do Circuit Rooftop, um novo espaço de convivência com vista para as curvas 9, 10 e 11 e para a entrada da reta principal, além da instalação de painéis solares em todo o circuito." O circuito de Barcelona foi construído em 1991 como parte do programa de desenvolvimento dos Jogos Olímpicos de 1992 e apresenta emocionante combinação de curvas de alta e baixa velocidade. Ele registrou, por exemplo, a primeira vitória do holandês Max Verstappen, em 2016. Do grid atual, além da dobradinha de Oscar Piastri e Lando Norris, em 2025, com a McLaren, apenas os campeões mundiais Lewis Hamilton e Fernando Alonso também já foram vencedores no local. "Barcelona é uma cidade incrível, e os fãs da Fórmula 1 sempre nos recebem com muita paixão, por isso estou muito feliz que continuaremos a correr no Circuito de Barcelona-Catalunha nos próximos anos", celebrou Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1. "A equipe investiu muito no circuito e organizou festivais fantásticos para os fãs nos últimos anos, então estamos ansiosos para ver como eles continuarão a desenvolver a experiência, tanto para os participantes da corrida quanto para a cidade como um todo", completou. Domenicali ainda agradeceu às autoridades da Catalunha pelo acordo. "Gostaria de agradecer a Salvador Illa, presidente do Governo da Catalunha, a Pol Gibert, CEO da Circuits de Catalunya SL e Secretário-Geral do Departamento de Negócios e Emprego, pelo seu compromisso inabalável em acolher a Fórmula 1, e a Oriol Sagrera, antigo CEO da Circuits de Catalunya SL e antigo Secretário-Geral do Departamento de Negócios e Emprego, que foi fundamental para garantir a renovação. Mal posso esperar para ver os nossos brilhantes fãs em Barcelona em junho." Pol Gilbert retribuiu a confiança. "Acolhemos com satisfação a renovação do Grande Prêmio de Fórmula 1 na Catalunha, pelo menos até 2032. E gostaríamos de expressar nossa gratidão à Fórmula 1 pela confiança depositada no Circuito de Barcelona-Catalunha e na região ao longo de todos esses anos", disse. "Esta renovação é fruto de uma relação sólida e estreita colaboração, e representa um passo muito importante para consolidar ainda mais a Catalunha como um evento fundamental no calendário internacional." Palavras-chave Fómula 1 GP de Barcelona-Catalunha renovação 