Fórmula 1 anuncia mudanças técnicas para 2026; veja todas as novidades Estadão Conteúdo 17.12.25 13h08 A temporada 2026 reserva grande expectativa para a Fórmula 1 em função das várias mudanças na maior reformulação do regulamento da história do esporte. Essas alterações visam aumentar o nível de competitividade nas corridas e mais emoção para quem acompanha a modalidade. Pouco mais de um mês antes dos primeiros testes do ano que vem, que serão realizados em Barcelona, a Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) compartilharam algumas dessas mudanças técnicas. VEJA ABAIXO AS MUDANÇAS NOS CARROS PARA 2026 NA FÓRMULA 1: Chassi e aerodinâmica Menores e mais leves: Distância entre eixos reduzida em 200 mm (para 3400 mm), largura reduzida em 100 mm (para 1900 mm), largura do piso cortada em 150 mm e peso mínimo reduzido em 30 kg (para 770 kg), tudo projetado para tornar os carros mais ágeis e responsivos. Menos downforce: Força descendente total reduzida em cerca de 15-30% devido à remoção dos túneis de efeito solo. Arrasto aerodinâmico reduzido: Arrasto total reduzido em até 40%. Aerodinâmica ativa: Asas dianteiras e traseiras móveis substituem o Sistema de Redução de Arrasto (DRS) para configurações de alto e baixo downforce, permitindo aderência e velocidade extra onde os pilotos mais precisam. Pneus: Rodas de 18 polegadas permanecem, mas os pneus dianteiros estão 25 mm mais estreitos e os traseiros, 30 mm mais estreitos, reduzindo o arrasto e minimizando o peso. Unidade de potência Divisão 50/50: Mudança para aproximadamente 50% de combustão interna (ICE) e 50% de potência elétrica. Híbrido Simplificado: MGU-H removido; potência do MGU-K aumentada significativamente (de 120 kW para 350 kW) para melhorar as ultrapassagens e a velocidade em reta. Combustível Sustentável: Os carros funcionarão com combustível sustentável avançado sem impactar o desempenho. Novos modos de corrida, sem DRS Os pilotos terão no volante opções para aumentar a potência do motor ou recarregar a bateria, tudo para facilitar ultrapassagens. MODO ULTRAPASSAGEM Função: Para pilotos que estão a até um segundo de distância de um carro à frente, permite o uso de potência extra para iniciar uma ultrapassagem. Substitui o DRS e auxilia nas ultrapassagens na pista, sendo uma ferramenta estratégica a ser usada de uma só vez ou distribuída ao longo de uma volta. MODO BOOST Função: Esta é a ferramenta de implantação de energia operada pelo piloto, proveniente do Sistema de Recuperação de Energia (ERS), a ser usada de forma ofensiva ou defensiva, dependendo da posição na pista. Oferece ao piloto a máxima potência do motor e da bateria ao pressionar de um botão, independentemente de onde estejam na pista. AERODINÂMICA ATIVA Função: Ângulos ajustáveis dinamicamente dos elementos da asa dianteira e traseira em seções de alta velocidade específicas, projetados para os modos de Curva e Reta. Permite adaptabilidade estratégica e maximiza o uso pleno da potência do carro através de uma maior aderência na pista. RECARGA Função: Os pilotos podem recarregar a bateria com energia recuperada da frenagem, ao aliviar o acelerador no final das retas e até em curvas onde apenas parte da potência é aplicada. 