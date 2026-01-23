Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fórmula 1: Alpine lança o novo carro de olho na temporada 2026

Estadão Conteúdo

A Alpine divulgou nesta sexta-feira, 23, o novo carro para a disputa da temporada de 2026 da Fórmula 1. O campeonato da principal categoria do automobilismo mundial terá início no mês de março. O modelo é batizado de A526. A revelação do carro ocorreu em um evento especial em um navio de cruzeiro, na costa de Barcelona. A transmissão foi feita ao vivo pelo Youtube.

O carro da equipe francesa mescla as cores rosa, azul e preta. O modelo também apresenta detalhes em branco, reforçando os patrocinadores da escuderia. O francês Pierre Gasly e o argentino Franco Colapinto são os pilotos da Alpine para a temporada da Fórmula 1. A parceria entre eles já foi formada em meados do último ano.

A Alpine aposta em motores Mercedes para 2026, no lugar das unidades de potência da Renault. A Fórmula 1 tem novo regulamento técnico para motores e carros para esta temporada, prometendo acirrar a disputa entre as equipes.

Em 2025, a escuderia decepcionou. A equipe terminou o Mundial de Construtores da Fórmula 1 na última colocação. O melhor resultado do time na última temporada foi um sexto lugar obtido por Gasly, no GP da Inglaterra.

A escuderia francesa tem como chefe o polêmico Flavio Briatore. O italiano é empresário do experiente piloto Fernando Alonso há mais de duas décadas.

Palavras-chave

Fórmula 1

Alpine

carro

temporada 2026
Esportes
