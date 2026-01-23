Fórmula 1: Alpine lança o novo carro de olho na temporada 2026 Estadão Conteúdo 23.01.26 12h03 A Alpine divulgou nesta sexta-feira, 23, o novo carro para a disputa da temporada de 2026 da Fórmula 1. O campeonato da principal categoria do automobilismo mundial terá início no mês de março. O modelo é batizado de A526. A revelação do carro ocorreu em um evento especial em um navio de cruzeiro, na costa de Barcelona. A transmissão foi feita ao vivo pelo Youtube. O carro da equipe francesa mescla as cores rosa, azul e preta. O modelo também apresenta detalhes em branco, reforçando os patrocinadores da escuderia. O francês Pierre Gasly e o argentino Franco Colapinto são os pilotos da Alpine para a temporada da Fórmula 1. A parceria entre eles já foi formada em meados do último ano. A Alpine aposta em motores Mercedes para 2026, no lugar das unidades de potência da Renault. A Fórmula 1 tem novo regulamento técnico para motores e carros para esta temporada, prometendo acirrar a disputa entre as equipes. Em 2025, a escuderia decepcionou. A equipe terminou o Mundial de Construtores da Fórmula 1 na última colocação. O melhor resultado do time na última temporada foi um sexto lugar obtido por Gasly, no GP da Inglaterra. A escuderia francesa tem como chefe o polêmico Flavio Briatore. O italiano é empresário do experiente piloto Fernando Alonso há mais de duas décadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Alpine carro temporada 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira 23.01.26 7h00 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 São Paulo goleia Ibrachina no MorumBis e encara Cruzeiro na final da Copinha 22.01.26 23h47 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00