Fonseca ganha cântico de torcida após triunfo em Indian Wells: 'Feliz na quadra novamente'

O tenista João Fonseca estreou com vitória no Masters de Indian Wells, superando o belga Raphael Collignon por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, na madrugada desta quinta-feira. O triunfo foi um marco para o jovem carioca, que contou com o intenso apoio da torcida presente.

A torcida festejou a boa atuação de Fonseca, entoando cânticos de "João Fon-se-ca!". O apoio se manifestou durante os pontos, games e após a partida, contribuindo para a sintonia do tenista com o público.

"Eu só tento me esforçar ao máximo, usando toda a energia que consigo. Eu só tento atrair essas energias para mim, para me dar forças para continuar", declarou Fonseca ao site da ATPTour.com.

O apoio da torcida e a ascensão no ranking

O cântico de apoio tem acompanhado Fonseca em diversas partes do mundo. O brasileiro relatou que começou a sentir essa conexão com os fãs durante um torneio juvenil disputado no Rio de Janeiro Country Club, seu clube de origem.

"Foi a primeira vez que me senti muito, muito pressionado, porque eu era a cabeça de chave número um e tinha recebido um convite para a chave principal do torneio juvenil de Roland Garros. Venci o torneio e foi a primeira vez no meu clube que muitas pessoas torceram por mim. Senti um pouco de pressão, mas foi divertido", relembrou.

Com a experiência de uma temporada completa no circuito profissional, Fonseca demonstrou amadurecimento e atingiu a 24ª posição no ranking da ATP, sua melhor marca na carreira.

Estilo de jogo e busca por consistência

Sobre seu estilo de jogo, Fonseca ressaltou a agressividade: "Sempre foi meu estilo bater forte, principalmente nos momentos decisivos, quando a pressão aumentava, eu queria ir com tudo. Queria fazer o que normalmente treinava, não apenas chutar a bola. Sempre fui assim e serei assim para sempre. É algo que não posso mudar."

Ele também reconheceu a necessidade de aprimoramento. "Eu só preciso ser mais sólido, claro, e mais consistente. Preciso melhorar a consistência, mas esse sou eu, não posso mudar", completou o tenista de 19 anos, que agora encara o russo Kharen Khachanov na segunda rodada do Masters de Indian Wells.

"É sempre bom. Depois dos dois primeiros meses do ano, tive alguns problemas com lesões, mas agora estou recuperando o ritmo. Estou me sentindo saudável novamente, feliz por estar de volta à quadra. Estou me sentindo bem e muito feliz com a forma como joguei hoje", finalizou Fonseca.