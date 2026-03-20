Fonseca é eliminado por Alcaraz em Miami, mas deixa boa impressão em duelos contra os melhores Estadão Conteúdo 20.03.26 23h17 Em um intervalo de 10 dias, João Fonseca enfrentou os dois melhores tenistas do mundo. Depois de jogar dois tie-breaks contra Jannik Sinner, o brasileiro teve maiores dificuldades diante de Carlos Alcaraz, o número 1 do ranking, e foi eliminado do Miami Open com derrota por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h35. O duelo entre Fonseca e Alcaraz atraiu muito público para a quadra central do torneio em Miami Gardens, montada no Hard Rock Stadium - casa do Miami Dolphins e sede de jogos da próxima Copa do Mundo, sendo um deles a partida da seleção brasileira contra a Escócia, em junho. Seguidas vezes, a torcida se empolgou com o brasileiro e gritou seu nome em sinal de apoio. Apesar das derrotas para Sinner e Alcaraz, Fonseca tem o que comemoram. O brasileiro se mostrou competitivo contra os melhores tenistas do planeta e deixou uma boa impressão. O principal desafio é ser regular daqui em diante e esquecer de vez o cenário negativo do início da temporada. Aos 19 anos, o tenista carioca é visto como um dos poucos com potencial para rivalizar com Alcaraz e Sinner, porém levantou dúvidas pela oscilação nos primeiros compromissos de 2026. O adversário de Alcaraz na próxima fase será o americano Sebastian Korda, que não teve problemas para eliminar o argentino Ugo Carabelli por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. A partida da terceira rodada deve acontecer no domingo. Fonseca, por sua vez, se despede de Miami e agora vai se preparar para a gira de saibro, começando em Mônaco, com o Masters 1000 de Montecarlo, agendado para 4 de abril. Depois, será a vez do ATP 500 de Munique, na Alemanha, dia 13 do mesmo mês. Fonseca começou com dificuldades para encaixar seus primeiros saques. Esses erros lhe custaram logo o terceiro game da partida, em que Alcaraz conseguiu se aproveitar das falhas e buscou a primeira quebra. O espanhol não vivia uma noite perfeita e cometeu deslizes. A diferença entre o número 1 do mundo e o brasileiro é que o melhor tenista do planeta tem experiência suficiente - apesar da pouca idade, 22 anos - para sair das situações embaraçosas e confirmar seus saques. Fonseca chegou a ficar à frente no marcador em games com saque de Alcaraz, mas, quando o espanhol passava a encarar as jogadas com concentração e firmeza, retomava a dianteira e confirmava os serviços. O primeiro set foi marcado por muitos erros. Alcaraz e Fonseca cometeram duas duplas faltas cada. O brasileiro teve oito erros não forçados, enquanto o espanhol registrou 10. Um pouco melhor na partida, o número 1 do mundo venceu o primeiro set por 6/4. O segundo set se desenhou novamente favorável a Alcaraz. Logo no primeiro game, o espanhol quebrou o saque de Fonseca. O brasileiro se manteve no páreo apesar da desvantagem e teve oportunidade para ganhar games no serviço do adversário. O set se desenrolou com maior fluidez e alguns ralis interessantes. Alcaraz controlou a partida mesmo que permitisse ao brasileiro sonhar com uma quebra. O espanhol e Fonseca foram confirmando seus serviços até o game decisivo que confirmou a vitória do número 1 do mundo, com mais um 6/4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Miami Carlos Alcaraz João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Quais os próximos desafios de João Fonseca depois da eliminação no Miami Open? Veja calendário 20.03.26 23h57 Futebol Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal 20.03.26 17h36 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 PÓS-JOGO Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba 15.03.26 22h07