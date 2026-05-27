Fluminense x Deportivo La Guaira: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (27/05) pela Libertadores

Fluminense x Deportivo La Guaira disputam hoje, quarta-feira (27/05), a 6ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Deportivo La Guaira ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense entra em campo pressionado pela necessidade da vitória para tentar garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor soma cinco pontos e divide a segunda colocação do grupo com o Bolívar, mas leva desvantagem no confronto direto.

Na rodada passada, o time carioca venceu o Bolívar por 2 a 1, mas voltou a preocupar a torcida após derrota para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía pode promover mudanças para aumentar o poder ofensivo da equipe.

Já o Deportivo La Guaira chega vivo na disputa. A equipe venezuelana ocupa a lanterna do grupo com três pontos, mas uma vitória no Maracanã pode até eliminar o Fluminense da competição e também tirar os brasileiros da vaga na Sul-Americana.

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Fluminense x Deportivo La Guaira: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Juan Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Deportivo La Guaira: Varela; Luis Peña, Gianolli, Osio e Gutiérrez; José Correa, Faya, Sulbarán e Castellanos; Arace e Londoño. Técnico: Héctor Bidoglio.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Deportivo La Guaira

CONMEBOL Libertadores

Local: estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 27 de maio de 2026, às 21h30