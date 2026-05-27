Fluminense x Deportivo La Guaira: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (27/05) pela Libertadores Fluminense e Deportivo La Guaira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 27.05.26 20h30 Fluminense e Deportivo La Guaira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Marcelo Gonçalves | FFC) Fluminense x Deportivo La Guaira disputam hoje, quarta-feira (27/05), a 6ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x Deportivo La Guaira ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense entra em campo pressionado pela necessidade da vitória para tentar garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor soma cinco pontos e divide a segunda colocação do grupo com o Bolívar, mas leva desvantagem no confronto direto. Na rodada passada, o time carioca venceu o Bolívar por 2 a 1, mas voltou a preocupar a torcida após derrota para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía pode promover mudanças para aumentar o poder ofensivo da equipe. Já o Deportivo La Guaira chega vivo na disputa. A equipe venezuelana ocupa a lanterna do grupo com três pontos, mas uma vitória no Maracanã pode até eliminar o Fluminense da competição e também tirar os brasileiros da vaga na Sul-Americana. VEJA MAIS Fluminense x Deportivo La Guaira: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Juan Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía. Deportivo La Guaira: Varela; Luis Peña, Gianolli, Osio e Gutiérrez; José Correa, Faya, Sulbarán e Castellanos; Arace e Londoño. Técnico: Héctor Bidoglio. FICHA TÉCNICA Fluminense x Deportivo La Guaira CONMEBOL Libertadores Local: estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Data/Horário: 27 de maio de 2026, às 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fluminense deportivo la guaira libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 Carlos Ferreira Papão vai usar arma do Vasco amanhã 27.05.26 14h28 futebol Com Neymar, jogadores da Seleção Brasileira se apresentam e iniciam preparação para a Copa do Mundo Convocados por Ancelotti começaram a chegar na Granja Comary nesta quarta-feira (27) 27.05.26 13h52 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36 Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 Corinthians faz jogo de falhas e vê invencibilidade na Libertadores cair diante do Platense 27.05.26 23h47 Red Bull Bragantino vence o Carabobo e confirma vaga nos playoffs da Sul-Americana 27.05.26 23h58