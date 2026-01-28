Fluminense vence o Grêmio sob olhares de Ancelotti e estreia com moral no Brasileirão Estadão Conteúdo 28.01.26 22h07 O Brasileirão 2026 começou com festa tricolor no Maracanã. Na abertura da competição nacional, o Fluminense recebeu o Grêmio, no Rio, e com gols de Nonato e Lucho Acosta, superou o time gaúcho por 2 a 1. Carlos Vinícius fez o gol gaúcho na parte final do jogo. No primeiro duelo de Luís Zubeldia em 2026 à beira do gramado, após se recuperar de um procedimento no coração, o Fluminense dominou a partida desde o apito inicial e teve como principais destaques Renê e Lucho Acosta. Com o resultado, o time carioca foi a três pontos e se colocou no pelotão de cima da tabela, ao menos de forma provisória enquanto a equipe de Porto Alegre (RS) inicia o torneio sem conseguir pontuar na classificação. Sob os olhares de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, o Fluminense quase abriu o marcador logo aos dois, quando John Kennedy recebeu de Lucho Acosta e ficou cara a cara com Weverton, mas não conseguiu superar o novo goleiro do Grêmio. O time gaúcho pouco criou na primeira etapa. Teve uma boa chance de marcar aos 19, quando Carlos Vinícius ganhou disputa de bola com Martinelli na área e chutou rente à trave. Além desta oportunidade, porém, pouco fez e viu o Fluminense se lançar ao ataque e novamente levar perigo aos 24, quando Serna recebeu de John Kennedy e chutou na rede, pelo lado de fora. Desde então, entretanto, o jogo caiu em rendimento e as equipes não conseguiram encontrar objetividade no ataque, indo para o intervalo com 0 a 0 no marcador. Na volta para a segunda etapa, entretanto, o cenário mudou. Logo no primeiro minuto, John Kennedy ganhou disputa com a defesa gremista e tocou para Renê, que chutou e viu Weverton defender. No rebote, Nonato apenas empurrou para o fundo da rede e abriu o marcador para o Fluminense. Após o gol, o time carioca seguiu se lançando ao ataque e viu Weverton salvar duas oportunidades em chutes de Canobbio e Martinelli, mas conseguiu voltar a encontrar o caminho das redes. Aos 14, Renê cobrou escanteio ensaiado na direção de Lucho Acosta, que de primeira, mandou no cantinho e ampliou a vantagem. Com mais tranquilidade no placar, o Fluminense decidiu baixar suas linhas e viu o Grêmio diminuir aos 29, quando Gustavo Martins serviu Carlos Vinícius e o atacante venceu o goleiro Fábio. Mas o time da casa soube segurar a pressão do time visitante. As equipes voltam a campo para a segunda rodada do Brasileirão apenas na próxima semana. Na quarta-feira (4), o Grêmio volta à sua casa para encarar o Botafogo, às 21h30. No dia seguinte, 5, o Fluminense vai à Casa de Apostas Arena Fonte Nova para encarar o Bahia, a partir das 19h. Antes, as equipes focam em seus compromissos nos estaduais. Neste sábado (31), o Grêmio recebe o Juventude, também em sua Arena, a partir das 16h30. No domingo, às 18h, o Fluminense fará um clássico diante do Botafogo, no Nilton Santos. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 2 X 1 GRÊMIO FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Kevin Serna (Savarino), John Kennedy (Everaldo) e Canobbio (Santi Moreno). Técnico: Luís Zubeldía. GRÊMIO - Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Dodi (Willian) e Edenílson; Tetê (Enamorado), Carlos Vinícius (André) e Amuzu (Pavón). Técnico: Luís Castro. GOLS - Nonato, com um, Lucho Acosta, aos 14, e Carlos Vinícius, aos 29 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Nonato (Grêmio) e Dodi (Grêmio) ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Palavras-chave futebol Brasileirão Fluminense Grêmio 