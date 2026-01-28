Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fluminense vence o Grêmio sob olhares de Ancelotti e estreia com moral no Brasileirão

Estadão Conteúdo

O Brasileirão 2026 começou com festa tricolor no Maracanã. Na abertura da competição nacional, o Fluminense recebeu o Grêmio, no Rio, e com gols de Nonato e Lucho Acosta, superou o time gaúcho por 2 a 1. Carlos Vinícius fez o gol gaúcho na parte final do jogo.

No primeiro duelo de Luís Zubeldia em 2026 à beira do gramado, após se recuperar de um procedimento no coração, o Fluminense dominou a partida desde o apito inicial e teve como principais destaques Renê e Lucho Acosta.

Com o resultado, o time carioca foi a três pontos e se colocou no pelotão de cima da tabela, ao menos de forma provisória enquanto a equipe de Porto Alegre (RS) inicia o torneio sem conseguir pontuar na classificação.

Sob os olhares de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, o Fluminense quase abriu o marcador logo aos dois, quando John Kennedy recebeu de Lucho Acosta e ficou cara a cara com Weverton, mas não conseguiu superar o novo goleiro do Grêmio.

O time gaúcho pouco criou na primeira etapa. Teve uma boa chance de marcar aos 19, quando Carlos Vinícius ganhou disputa de bola com Martinelli na área e chutou rente à trave. Além desta oportunidade, porém, pouco fez e viu o Fluminense se lançar ao ataque e novamente levar perigo aos 24, quando Serna recebeu de John Kennedy e chutou na rede, pelo lado de fora.

Desde então, entretanto, o jogo caiu em rendimento e as equipes não conseguiram encontrar objetividade no ataque, indo para o intervalo com 0 a 0 no marcador.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, o cenário mudou. Logo no primeiro minuto, John Kennedy ganhou disputa com a defesa gremista e tocou para Renê, que chutou e viu Weverton defender. No rebote, Nonato apenas empurrou para o fundo da rede e abriu o marcador para o Fluminense.

Após o gol, o time carioca seguiu se lançando ao ataque e viu Weverton salvar duas oportunidades em chutes de Canobbio e Martinelli, mas conseguiu voltar a encontrar o caminho das redes. Aos 14, Renê cobrou escanteio ensaiado na direção de Lucho Acosta, que de primeira, mandou no cantinho e ampliou a vantagem.

Com mais tranquilidade no placar, o Fluminense decidiu baixar suas linhas e viu o Grêmio diminuir aos 29, quando Gustavo Martins serviu Carlos Vinícius e o atacante venceu o goleiro Fábio. Mas o time da casa soube segurar a pressão do time visitante.

As equipes voltam a campo para a segunda rodada do Brasileirão apenas na próxima semana. Na quarta-feira (4), o Grêmio volta à sua casa para encarar o Botafogo, às 21h30. No dia seguinte, 5, o Fluminense vai à Casa de Apostas Arena Fonte Nova para encarar o Bahia, a partir das 19h.

Antes, as equipes focam em seus compromissos nos estaduais. Neste sábado (31), o Grêmio recebe o Juventude, também em sua Arena, a partir das 16h30. No domingo, às 18h, o Fluminense fará um clássico diante do Botafogo, no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 GRÊMIO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Kevin Serna (Savarino), John Kennedy (Everaldo) e Canobbio (Santi Moreno). Técnico: Luís Zubeldía.

GRÊMIO - Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Dodi (Willian) e Edenílson; Tetê (Enamorado), Carlos Vinícius (André) e Amuzu (Pavón). Técnico: Luís Castro.

GOLS - Nonato, com um, Lucho Acosta, aos 14, e Carlos Vinícius, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nonato (Grêmio) e Dodi (Grêmio)

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Fluminense

Grêmio
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor

Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe

28.01.26 17h55

FUTEBOL

Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida

O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão

28.01.26 17h44

FUTEBOL

Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026

Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição

28.01.26 16h56

FUTEBOL

Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil

Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO

28.01.26 16h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

28.01.26 7h00

PRA ONDE VAI?

Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba

Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos

27.01.26 19h41

Liga dos Campeões

Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

28.01.26 16h00

É HOJE!

Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão

Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão

28.01.26 7h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda