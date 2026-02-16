Fluminense vence o Bangu no Maracanã e garante vaga na semifinal contra o Vasco

O Fluminense confirmou sua classificação para a semifinal do Campeonato Carioca ao vencer o Bangu por 3 a 1, nesta segunda-feira, no Maracanã. Com atuação dominante, o time tricolor construiu o resultado com gols de Savarino, Canobbio e Ganso, enquanto Ricardo Sena descontou para a equipe visitante.

A vitória consolida o Fluminense entre os quatro melhores do Estadual e coloca o Vasco como adversário na próxima fase. O rival garantiu a vaga após superar o Volta Redonda nos pênaltis. Do outro lado da chave, Flamengo e Madureira disputam a outra semifinal.

Desde o início, o Fluminense controlou as ações e mostrou superioridade, refletida também nas estatísticas. Foram 13 finalizações contra apenas duas do Bangu, evidenciando o domínio tricolor. Apesar disso, o placar só foi aberto aos 34 minutos, após um ajuste decisivo do técnico Luis Zubeldía, que inverteu os lados de Savarino e Canobbio.

A mudança teve efeito imediato. Savarino recebeu passe de Guga, avançou e acertou um chute preciso para marcar um golaço. Pouco depois, aos 38, Canobbio ampliou com finalização de fora da área, deixando o Fluminense em vantagem confortável antes do intervalo.

No segundo tempo, o panorama seguiu favorável ao time da casa. O Fluminense manteve o controle da partida e ampliou aos 34, quando Ganso finalizou de perna esquerda. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, confirmando o terceiro gol tricolor e praticamente definindo o confronto.

O Bangu conseguiu diminuir aos 37 minutos, após erro defensivo que permitiu a Ricardo Sena finalizar com precisão. No entanto, o gol não foi suficiente para alterar o cenário da partida, que terminou com vitória segura do Fluminense diante de sua torcida.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 x 1 BANGU

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli (Lucho Acosta) e Ganso (Otávio); Canobbio (Santi Moreno), John Kennedy (Serna) e Savarino (Soteldo). Técnico: Luis Zubeldia.

BANGU - Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca (Ricardo Sena); Mauro Silva, Dioguinho (Pedro China) e Walter; Lucas Sibito (Luizinho), Patryck Ferreira, Garrincha (Welington Zaru). Técnico: Flavio Tinoco.

GOLS - Savarino, aos 35, Canobbio, e aos 39 minutos do sprimeiro tempo. Ganso, aos 33, e Ricardo Sena, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).