Fluminense treina em clima leve, e Freytes prevê 'jogo duro' diante do Al-Hilal

Um dia após a histórica vitória sobre a Inter de Milão, o Fluminense voltou aos treinos nesta terça-feira, nos Estados Unidos, já projetando o confronto com o Al-Hilal pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A atividade, marcada por leveza e descontração, contou com desafios entre jogadores, comissão técnica e até o roupeiro Denilson, mas sem deixar de lado o foco no próximo adversário.

Sob olhares atentos, Renato Gaúcho voltou a chamar atenção fora do banco de reservas. Protagonizou brincadeiras com o elenco, venceu Denilson em uma disputa de pênaltis e ainda desafiou o lateral Guga em um exercício de precisão. "Anota aí, eu papei ele. Isso porque estou de meia, imagina se eu estivesse usando chuteira", brincou o treinador, em tom bem-humorado, ao final da atividade.

Apesar do ambiente leve, o discurso no elenco é de cautela. O zagueiro argentino Lucas Freytes, um dos pilares defensivos do time, adotou um tom mais analítico ao comentar o desafio contra os sauditas. Para ele, o torneio tem deixado claro que rótulos e favoritismos pouco significam nesta fase da temporada.

"Creio que está provado que esse Mundial traz surpresas a todo momento. Vai ser uma partida muito dura e complicada, tanto do nosso lado quanto do deles", afirmou Freytes. O defensor elogiou a atuação do Al-Hilal, que eliminou o Manchester City nas oitavas, e reforçou a necessidade de concentração total: "Temos que ir passo a passo. Não temos que jogar outra partida antes da próxima."

O camisa 30 também falou sobre a visibilidade dos clubes sul-americanos e a percepção dos rivais europeus. "Acho que as equipes europeias não nos conhecem tanto. Mostramos que aqui temos grandes equipes e campeonatos. Espero que possamos continuar dando alegria a todo o Brasil."

O Fluminense enfrenta o Al-Hilal nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Se avançar, o time tricolor terá pela frente o vencedor de Palmeiras e Chelsea.