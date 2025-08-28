Fluminense tem gol e pênalti anulados e vê Bahia largar em vantagem na Copa do Brasil Estadão Conteúdo 28.08.25 21h53 O Fluminense deixou Salvador com a sensação de que poderia ter construído um resultado muito diferente. Com um gol anulado e um pênalti revertido pelo VAR nos minutos finais, a equipe carioca foi castigada pelo Bahia e acabou derrotada por 1 a 0, nesta quinta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O placar obriga o Fluminense a vencer por dois gols de diferença no confronto de volta, no dia 10 de setembro, no Maracanã. Um triunfo simples leva a decisão para os pênaltis, enquanto os baianos jogam pelo empate para avançar. A partida começou com equilíbrio, mas também com dificuldades claras de criação. O Bahia, apoiado por sua torcida, tentou acelerar as jogadas pelo lado esquerdo e encontrou espaços nos primeiros minutos. Ainda assim, esbarrou nos próprios erros e na lentidão para infiltrar na defesa adversária. Jean Lucas protagonizou o lance mais perigoso dos anfitriões na primeira etapa, quando acertou a trave, mas a impaciência nas arquibancadas refletia a dificuldade ofensiva. O Fluminense, que sofreu para encaixar a marcação nos minutos iniciais, cresceu na reta final do primeiro tempo. O setor de meio-campo ajustou-se, neutralizando Everton Ribeiro e limitando as ações de Jean Lucas. Mais paciente e com troca de passes precisa, o time carioca chegou a abrir o placar em jogada de Serna, mas o gol foi anulado por impedimento. Pouco depois, Canobbio obrigou Ronaldo a fazer grande defesa. A lesão de Samuel Xavier, que deixou o campo ainda na etapa inicial, foi a principal baixa para o treinador Renato Gaúcho. Na volta do intervalo, o ritmo subiu. Bahia e Fluminense passaram a alternar ataques, aumentando o nível de tensão. O jogo seguia aberto, mas caminhava para um empate até que, aos 40 minutos, surgiu o golpe que mudou o desfecho da noite. Jean Lucas fez lançamento longo do campo de defesa, Luciano Juba dominou, ganhou a disputa com Guga e finalizou. A bola desviou no próprio lateral do Fluminense e enganou o goleiro Fábio, abrindo o placar para os donos da casa. O drama ainda teria novos capítulos. Pouco depois, Soteldo arriscou chute que desviou no braço de Santiago Arias dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti, mas, após revisão no VAR, Raphael Claus anulou a marcação, entendendo que o movimento não configurava infração. A decisão gerou protestos dos jogadores tricolores e frustrou a tentativa de reação. O apito final confirmou a vantagem do Bahia, que novamente viu Luciano Juba ser decisivo diante do Fluminense - o lateral já havia marcado no empate por 3 a 3 pelo Brasileirão. Aos cariocas, restou a sensação de que a arbitragem teve papel decisivo em um jogo equilibrado, mas em que as falhas pontuais custaram caro. FICHA TÉCNICA BAHIA 1 X 0 FLUMINENSE BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor) e Cauly (Tiago); Kayky (Erick Pulga) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni. FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato (Lucho Acosta); Canobbio, Everaldo (Cano) e Serna (Soteldo). Técnico: Renato Gaúcho. GOLS - Luciano Juba, aos 40 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Lucho Rodríguez (Bahia); Renê (Fluminense) ÁRBITRO - Raphael Claus (SP). RENDA - R$ 1.452.293,00 PÚBLICO - 43.689 torcedores LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Bahia Fluminense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE D Série D 2026 terá aumento no número de participantes, afirma jornalista Competição passará a ter 96 clubes e pode abrir espaço para mais um time do Pará em 2026 28.08.25 18h22 Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo 28.08.25 14h23 Futebol Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição 28.08.25 12h10 Futebol Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte 28.08.25 11h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 SÉRIE B Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B 28.08.25 16h30