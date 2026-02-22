Fluminense segura vitória com um a menos diante do Vasco na 1ª semifinal do Carioca Mais organizado, o Fluminense foi efetivo quando teve uma boa chance e abriu o placar aos 31 minutos. Estadão Conteúdo 22.02.26 20h47 O Fluminense levou a melhor e saiu na frente na semifinal do Campeonato Carioca. Neste domingo, visitou o Vasco no Nilton Santos, no Rio, e venceu por 1 a 0, com gol de Kevin Serna. O time tricolor ainda teve que segurar o resultado com um jogador a menos desde os 18 minutos do segundo tempo, após expulsão de Bernal. A situação fez com que a torcida vascaína promovesse novos protestos ao técnico Fernando Diniz. O segundo jogo será realizado no próximo domingo, às 18h, no Maracanã, no Rio. O Fluminense joga por um empate, enquanto o Vasco precisa vencer a partir de dois gols no tempo normal para avançar à final. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Quem passar, pegará Flamengo ou Madureira na final. Em um primeiro tempo de poucas chances claras, o Vasco até arriscou primeiro, com Cauan Barros, mas sem nenhum perigo, já que isolou em chute de longe. Nervoso, o técnico do Fluminense, Zubeldía, invadiu o gramado para reclamar com o árbitro e foi expulso aos 23 minutos. Ele precisou ser contido por jogadores e membros da comissão técnica diante da intensidade da reclamação. Mais organizado, o Fluminense foi efetivo quando teve uma boa chance e abriu o placar aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, Bernal ajeitou de cabeça e Serna bateu cruzado, de primeira, para vencer Léo Jardim. Na reta final do primeiro tempo, o Fluminense ainda teve outras boas chances. A principal delas foi em finalização de Bernal dentro da área, mas Léo Jardim fez grande defesa. O Vasco assustou em chute de longe de Johan Rojas, mas Fábio espalmou e também salvou o Fluminense. O Vasco voltou a campo disposto a buscar o empate. Barros carregou na intermediária e chutou forte, mas a bola passou por cima, com muito perigo. O Fluminense voltou a responder com John Kennedy, que chutou cruzado, tirando tinta. Aos 18, a situação ficou melhor para o Vasco. Isso porque Adson disparou no meio-campo e carregaria livre para o gol, mas Bernal o agarrou. Ele já tinha amarelo, mas o árbitro mostrou o cartão vermelho direto. A partir daí, o Vasco teve mais campo para pressionar, enquanto o Fluminense focou na marcação. Nessa disputa, o time tricolor foi melhor e ergueu um verdadeiro paredão à frente sua área. O Vasco, apesar de rondar a área e arriscar alguns cruzamentos e chutes de longe, não conseguiu evitar a derrota. Ao contrário, foi o Fluminense que levou perigo nos últimos momentos, com chute forte de Guga dentro da área. Léo Jardim fez uma defesa no reflexo e salvou mais uma, definindo o placar. Antes do segundo jogo, porém, os dois times entram em campo pela quarta rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, às 21h30, o Fluminense visita o Palmeiras na Arena Barueri, em Barueri (SP). Na quinta, às 19h, é a vez do Vasco enfrentar o Santos na Vila Belmiro, em Santos (SP). FICHA TÉCNICA VASCO 0 X 1 FLUMINENSE VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Lucas Piton), Saldivia, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê (Brenner) e Jhojan Rojas (Marino Hinestroza); Nuno Moreira (Adson), Spinelli e Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz. FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Facundo Bernal, Martinelli e Lucho Acosta (Guilherme Arana); Canobbio (Ganso), John Kennedy (Nonato) e Kevin Serna (Ignácio). Técnico: Luis Zubeldía. GOL - Kevin Serna, aos 31 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Barros, Johan Rojas e Andrés Gómez (Vasco). Fábio, Freytes, Lucho Acosta e John Kennedy (Fluminense). CARTÃO VERMELHO - Luís Zubeldía e Bernal (Fluminense). ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza. PÚBLICO - 10.244 pagantes (10.818 presentes). RENDA - R$ 650.545,00. LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). 