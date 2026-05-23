Fluminense perde para o Mirassol e desperdiça chance de entrar na briga pela liderança

Em uma rodada com confronto direto entre Palmeiras e Flamengo, o Fluminense desperdiçou uma boa chance de entrar na briga pela liderança ainda no primeiro turno. Pela 17ª rodada, viu o Mirassol se impor dentro de seus domínios, no estádio Campos Maia, no interior paulista, e foi superado por 1 a 0, neste sábado.

Com uma atuação bem apagada e de pouca inspiração do ataque carioca, o resultado acabou sendo justo e só não foi maior graças a boas defesas do goleiro Fábio, que fez pelo menos três grandes defesas. A única que passou, foi o chute indefensável de Denilson, anotando um golaço no ângulo. O Fluminense ficou na bronca por um pênalti em cima de Samuel Xavier, anulado após revisão no VAR.

Mesmo com o revés, o Fluminense não tem sua posição ameaçada entre os quatro primeiros, seguindo em terceiro lugar, com 30 pontos. Já o Mirassol ganhou um fôlego dentro da zona de rebaixamento, deixando a vice-lanterna de momento e ocupando a 18ª colocação, com 16 pontos.

O Fluminense agora tem pela frente uma decisão na Libertadores para ir ao mata-mata. Na quarta-feira, encara o Deportivo La Guaira-VEN, às 21h30, no Maracanã, precisando da vitória e de um tropeço do Bolívar-BOL diante do Independiente Rivadavia-ARG. Já classificado às oitavas de finais, o Mirassol atua diante do Lanús-ARG, na terça-feira, na Argentina. Um empate garante o time estreante em competições internacionais na liderança do Grupo G.

O Mirassol começou o duelo se impondo dentro de casa, com a marcação encaixada e saindo em velocidade. Com bom volume ofensivo foi dando trabalho ao experiente Fábio, que se esticou para evitar os gols de Alesson e Daniel Borges. De tanto parar em Fábio, Denilson acertou um belo chute da entrada da área, indefensável para o goleiro, e abriu o placar com um belo gol, aos 35 minutos.

Do outro lado, o Fluminense era inofensivo. Com os atacantes pouco inspirados, pouco incomodou Walter. A única finalização foi um chute sem direção de John Kennedy, muito longe do gol. O time carioca chegou a ter uma esperança de empate nos acréscimos, quando o árbitro anotou pênalti de Reinaldo em Samuel Xavier, porém foi chamado ao VAR e mudou de opinião, anulando a penalidade.

A volta do intervalo manteve o mesmo cenário. Finalização do Mirassol e Fábio operando milagres. Com o panorama repetido, o time da casa seguiu sem deixar espaço, enquanto o Fluminense errava muitos passes na transição e tinha pouca criatividade para tirar o adversário da zona de conforto. Quando tinha boas construções, ao chegar na área a defesa paulista afastava o perigo sem muito esforço.

O passar do tempo deixava o duelo mais cômodo para o Mirassol e o goleiro Walter praticamente era um coadjuvante em campo, sem ser incomodado. Enquanto isso, Fábio seguia como protagonista pelo lado carioca, com mais uma bela defesa, desta vez em cobrança de falta de Reinaldo. Na reta final, o Fluminense até tentou pressionar, mas a única finalização a gol em 90 minutos, foi uma cabeçada sem força de Cano.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 FLUMINENSE

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Victor Luís); Denilson (Chico Kim), Aldo Filho e Shaylon; Alesson (Nathan Fogaça), Carlos Eduardo (Eduardo) e Edson Carioca (Lucas Oliveira). Técnico: Rafael Guanaes.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Bernal, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (Cano); Serna, John Kennedy (Wesley Natã) e Soteldo (Riquelme Felipe). Técnico: Luis Zubeldía.

GOL - Denilson, aos 35 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Denilson, Alesson, Nonato, Freytes e Lucho Acosta.

RENDA - R$ 180.760,00.

PÚBLICO - 7.085 torcedores.

LOCAL - Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).