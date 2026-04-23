Fluminense faz jogo morno e fica no empate sem gols diante do Operário-PR pela Copa do Brasil Estadão Conteúdo 23.04.26 23h52 O Fluminense não conseguiu adquirir uma vantagem no primeiro jogo da quinta fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o time de Luis Zubeldía fez um jogo apático e não tirou o zero do placar diante do Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, e não terá o conforto que planejou para o duelo da volta. O Fluminense agora precisa vencer no Maracanã, no dia 12 de maio, para seguir adiante na competição. Em caso de um novo empate, a vaga nas oitavas de final será decidida nas penalidades. O duelo contou com um minuto de silêncio, em repúdio após o atacante Berto sofrer injúria racial de um torcedor do Vila Nova, na última semana. "A ação reforça o compromisso do clube com o respeito, a igualdade e o combate a qualquer forma de preconceito dentro e fora de campo", disse o clube paranaense em nota. O Fluminense sentiu as mudanças na equipe. Pouco entrosado, custou para conectar jogadas ofensivas e a situação piorou quando com oito minutos Martinelli, que fazia bem as transições, precisou ser substituído por lesão. O time estava bem espaçado em campo e foi pouco agressivo, a não ser um chute fraco de John Kennedy no centro do gol. O Operário, por sua vez, explorava bem os contra-ataques, principalmente com Berto e Boschilia, mas mesmo assim era tímido na hora de finalizar e não deu trabalho ao goleiro Fábio na primeira etapa. No fim, com pouca inspiração, o duelo foi para o intervalo sem as redes balançarem. Na volta para o segundo tempo, o Operário se soltou mais no ataque e passou a arriscar mais. Em bela jogada individual de Berto, Boschilia bateu colocado e Fábio voou para espalmar. O lance que parecia dar ânimo ao duelo, foi o único que tirou suspiros dos torcedores. Logo após, o jogo voltou a cair num marasmo, sem grandes chances. Na reta final, o Fluminense até se organizou mais em campo, chegou a apostar na bola aérea, mas ainda longe de levar certo perigo ao gol paranaense. O lance de maior perigo foi uma falta de Arana, sob o travessão e um chute fraco de Samuel Xavier, no centro do gol, mostrando que não era dia do ataque carioca funcionar. No duelo entre Athletico-PR e Atlético-GO na Arena da Baixada, em Curitiba, o panorama se repetiu. Em um jogo truncado, de muita transpiração e pouca inspiração, as equipes também não tiraram o zero do placar. O time da casa chegou a ter um pouco mais de ímpeto em campo, mas nada que traduzisse suas chances em gols e lamentou uma bola de Terán no travessão no último lance. O jogo da volta acontece em 14 de maio, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, quando quem vencer se classifica na Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Operário-PR Fluminense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão 23.04.26 12h28 mais esportes Carajás participa do Fórum promovido pelo CBC e difunde o handebol do Pará A equipe, que fomenta a modalidade no estado, cita a importância do evento na construção de um legado voltado ao esporte olímpico brasileiro 23.04.26 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 FUTEBOL Perfil europeu aponta Remo como campeão mundial em 1950 Leão conquistou o Torneio Internacional de Caracas, na Venezuela 24.04.26 0h28 Futebol Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D 23.04.26 21h36 Copa do Brasil Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores 22.04.26 12h04