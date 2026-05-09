Fluminense empata com Vitória no Maracanã e perde chance de encostar no líder do Brasileirão Estadão Conteúdo 09.05.26 20h32 O Fluminense deixou escapar mais uma oportunidade de diminuir a distância para o líder Palmeiras ao empatar por 2 a 2 com o Vitória, neste sábado, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor só evitou a derrota com um gol nos minutos finais. Com o resultado, o time carioca chega aos 27 pontos e iguala a pontuação do vice-líder Flamengo, mas segue distante do Palmeiras, que soma 33 e ainda joga na rodada. Já o Vitória aparece no meio da tabela, com 19 pontos. O primeiro tempo foi de maior controle do Fluminense, que, mesmo sem grande brilho, foi mais presente no campo ofensivo. Após criar as principais chances, a equipe conseguiu abrir o placar na reta final com John Kennedy, premiando a postura mais agressiva diante de um adversário que teve dificuldades na construção das jogadas. Na volta do intervalo, o cenário mudou rapidamente. O jogo ganhou intensidade, com oportunidades para os dois lados, até que o Vitória chegou ao empate aos 17 minutos. Renato Kayzer converteu pênalti sofrido por Luan Cândido e deixou tudo igual. Pouco depois, aos 21, veio a virada. Renê avançou com liberdade, apostou na jogada individual e finalizou de fora da área, no canto, sem chances para Fábio, colocando o time baiano à frente no placar. O Fluminense partiu para a pressão na reta final e conseguiu evitar a derrota. Aos 45 minutos, John Kennedy fez boa jogada e encontrou Serna, que finalizou por cobertura para empatar o confronto no Maracanã. Nos acréscimos, o Vitória ainda tentou surpreender, mas não conseguiu transformar a pressão em gol. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o São Paulo no sábado, às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No domingo, às 18h30, o Vitória visita o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 2 X 2 VITÓRIA FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Millán e Renê; Alisson (Hércules), Nonato (Rodrigo Castillo) e Lucho Acosta; Savarino (Riquelme Felipe), John Kennedy e Soteldo (Serna). Técnico: Luis Zubeldía. VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Neris), Edenílson, Caíque (Zé Breno), Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Ronald Lopes), Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Renê (Renzo López) e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura GOLS - John Kennedy, aos 36 minutos do primeiro tempo. Renato Kayzer, aos 12, Renê, aos 21, e Serna, aos 45 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Alisson e Riquelme Felipe (Fluminense); Ramon e Renato Kayzer (Vitória) ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Fluminense Vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). 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