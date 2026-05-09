Fluminense empata com Vitória no Maracanã e perde chance de encostar no líder do Brasileirão

O Fluminense deixou escapar mais uma oportunidade de diminuir a distância para o líder Palmeiras ao empatar por 2 a 2 com o Vitória, neste sábado, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor só evitou a derrota com um gol nos minutos finais.

Com o resultado, o time carioca chega aos 27 pontos e iguala a pontuação do vice-líder Flamengo, mas segue distante do Palmeiras, que soma 33 e ainda joga na rodada. Já o Vitória aparece no meio da tabela, com 19 pontos.

O primeiro tempo foi de maior controle do Fluminense, que, mesmo sem grande brilho, foi mais presente no campo ofensivo. Após criar as principais chances, a equipe conseguiu abrir o placar na reta final com John Kennedy, premiando a postura mais agressiva diante de um adversário que teve dificuldades na construção das jogadas.

Na volta do intervalo, o cenário mudou rapidamente. O jogo ganhou intensidade, com oportunidades para os dois lados, até que o Vitória chegou ao empate aos 17 minutos. Renato Kayzer converteu pênalti sofrido por Luan Cândido e deixou tudo igual.

Pouco depois, aos 21, veio a virada. Renê avançou com liberdade, apostou na jogada individual e finalizou de fora da área, no canto, sem chances para Fábio, colocando o time baiano à frente no placar.

O Fluminense partiu para a pressão na reta final e conseguiu evitar a derrota. Aos 45 minutos, John Kennedy fez boa jogada e encontrou Serna, que finalizou por cobertura para empatar o confronto no Maracanã.

Nos acréscimos, o Vitória ainda tentou surpreender, mas não conseguiu transformar a pressão em gol. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o São Paulo no sábado, às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No domingo, às 18h30, o Vitória visita o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 VITÓRIA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Millán e Renê; Alisson (Hércules), Nonato (Rodrigo Castillo) e Lucho Acosta; Savarino (Riquelme Felipe), John Kennedy e Soteldo (Serna). Técnico: Luis Zubeldía.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Neris), Edenílson, Caíque (Zé Breno), Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Ronald Lopes), Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Renê (Renzo López) e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura

GOLS - John Kennedy, aos 36 minutos do primeiro tempo. Renato Kayzer, aos 12, Renê, aos 21, e Serna, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alisson e Riquelme Felipe (Fluminense); Ramon e Renato Kayzer (Vitória)

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)