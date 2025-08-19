Fluminense bate o América de Cali, avança na Sul-Americana em noite de recorde mundial de Fábio Estadão Conteúdo 19.08.25 23h48 O Fluminense teve dois motivos para comemorar nesta terça-feira no Maracanã. Além de carimbar sua classificação para as quartas de finais da Copa Sul-Americana, viu o goleiro Fábio bater o recorde mundial de jogos disputados, com 1.391 partidas, na vitória por 2 a 0 sobre o América de Cali-COL, avançando com o placar agregado de 4 a 1, uma vez que venceu na Colômbia por 2 a 1. Ao entrar em campo no Maracanã, o goleiro Fábio entrou para a história do futebol mundial. Aos 44 anos, superou as 1.390 partidas disputadas por Peter Shilton, lenda do futebol inglês e agora está isolado na primeira colocação, com 1.391 jogos. Ao todo, foram 976 partidas pelo Cruzeiro, 250 pelo Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo extinto União Bandeirante-PR. O próximo adversário do time de Renato Gaúcho será um time argentino, que será conhecido na quinta-feira, quando Lanús e Central Córdoba se enfrentam no estádio La Fortaleza. O time de Córdoba tem a vantagem de 1 a 0 no placar. Com a bola rolando, o Fluminense começou se impondo para aumentar sua vantagem. Controlando a posse de bola, atraía o América de Cali para o seu campo, a fim de explorar os contra-ataques. Com desfalques, o time demorou para se encaixar e pouco incomodou nos primeiros minutos. Do outro lado, Barrios era o jogador de mais qualidade, mas pouco levou perigo. A estratégia veio a surtir efeito aos 22 minutos, quando Hércules deu um lançamento magistral antes da linha do meio de campo para Serna, encarar a marcação e bater no contrapé do goleiro e abrir o placar para o Fluminense. Após o gol, o time de Renato Gaúcho voltou a abaixar as linhas, mas manteve o time colombiano encaixado na sua marcação e ditou o resultado até a ida do intervalo. Na segunda etapa, o Fluminense voltou com a mesma postura de manter o ímpeto inicial. Com boa troca de passes, foi envolvendo o adversário até ampliar sua vantagem com 10 minutos. Canobbio deu belo passe para Martinelli, que tirou a marcação da jogada e fuzilou o gol colombiano. O gol diminuiu as pretensões do América, que sentiu o golpe e viu o time carioca controlar cada vez mais o confronto. Com o passar do tempo, o Fluminense viu a chance de rodar o elenco e descansar os jogadores. Deu tempo de até John Kennedy voltar a atuar pela camisa carioca depois de um mês. O atacante entrou com gás e quase deixou sua marca, mas errou o alvo. Na reta final, já com a classificação sacramentada, o Fluminense valorizou a posse de bola, trocou passes no embalo da torcida e coroou a noite recordista de Fábio, que foi um mero telespectador em campo. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 2 X 0 AMÉRICA DE CALI-COL FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Manoel, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lima (Ganso); Canobbio, Everaldo (John Kennedy) e Serna (Keno). Técnico: Renato Gaúcho. AMÉRICA DE CALI - Soto; Tovar, Bocanegra, Pestaña (Lucumi) e Mina; Carrascal, Escobar (Luis Paz), Candelo (Castillo), Barrios e Jhon Murillo (Luis Ramos); Holgado (Garcés). Técnico: Gabriel Raimondi. GOLS - Serna, aos 22 minutos do primeiro tempo. Martinelli, aos 10 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Pestaña e Candelo (América de Cali). ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN). RENDA - R$ 1.382.812,00. PÚBLICO - 36.368 torcedores. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Fluminense América de Cali COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 