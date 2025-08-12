Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fluminense aproveita erros do América de Cali e abre vantagem nas oitavas da Sul-Americana

Estadão Conteúdo

O Fluminense saiu de Cali, da Colômbia, com uma boa vantagem. No estádio Pascual Guerrero, o time carioca aproveitou dos erros do América de Cali para vencer por 2 a 1, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os gols da vitória saíram com menos de 15 minutos de jogo, com Candelo, contra, e Canobbio, aproveitando falha da defesa. Barrios, nos acréscimos, manteve os colombiano vivos para a volta.

Com a vantagem, o Fluminense pode até empatar na volta, marcada para a próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã, que mesmo assim se garante nas quartas de final. Em caso de empate no agregado, a decisão irá para os pênaltis.

O duelo começou da melhor maneira para o Fluminense. Com menos de 15 minutos, o time carioca já vencia a partida por 2 a 0. Com seis minutos, após lançamento, Candelo tentou cortar de cabeça e marcou contra. Logo depois, em nova falha defensiva dos colombianos, Canobbio aproveitou e marcou um belo gol para ampliar.

Com a vantagem, o Fluminense se descuidou defensivamente. O América abusou de cruzamentos na área e levava perigo ao gol de Fábio, que, apesar de não ser exigido, viu a bola passar várias vezes na pequena área. Na reta final, os donos da casa ensaiaram uma pressão, mas Manoel cortou antes que Luis Ramos completasse para as redes.

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Everaldo, livre de marcação, cabeceou para fora e perdeu a chance de encaminhar a classificação. O América respondeu com novos cruzamentos na área, porém sem efetividade. Canobbio por pouco não marcou outro belo gol, mas a bola explodiu no travessão.

Aos poucos, o Fluminense foi se acertando no jogo aéreo e neutralizando a principal arma dos colombianos. Sem pressa, o time ainda gastava o relógio, desacelerando jogadas e prendendo a bola no ataque. Até que aos 47, Barrios descontou ao completar o cruzamento rasteiro e manteve os colombianos vivos na disputa.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA DE CALI 1 X 2 FLUMINENSE

AMÉRICA DE CALI - Soto; Candelo (Garcés), Tovar, Pestaña e Mina; Navarro (Castillo), Escobar e Carrascal; Lucumi (Bocanegra), Luis Ramos (Holgado) e Barrios. Técnico: Gabriel Raimondi.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Hércules (Thiago Santos) e Lima (Lucho Acosta); Serna, Everaldo (Cano) e Canobbio (Guga). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Candelo, contra, aos seis, e Canobbio, aos 14 minutos do primeiro tempo; Barrios, aos 47 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Barrios (América de Cali) e Thiago Santos (Fluminense).

ÁRBITRO - Cristián Garay (CHI).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Pascual Guerrero, em Cali (COL).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Sul-Americana

Fluminense

América de Cali
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes

Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR

12.08.25 17h08

SÉRIE B

João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B

Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano

12.08.25 16h48

FUTEBOL

Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem

Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques

12.08.25 15h59

Futebol

Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu

Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final

12.08.25 12h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos

O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras

11.08.25 20h48

Lula defende Abel Ferreira após críticas da torcida: 'Um cara que ganhou tudo pelo Palmeiras'

13.08.25 0h03

Futebol

Garcez ganha moral no Paysandu e vira peça-chave no esquema tático do time

O meia-atacante disputou quatro jogos, contando com o carinho de amigos de longa data e da torcida, que já o vê como candidato a 'Xodó'

20.07.25 7h30

INVESTIGAÇÃO

Dimitri Payet nega agressões contra amante e revela que 'beber urina era normal'

Em seu depoimento, o jogador revelou que os dois praticavam atos sadomasoquistas

25.04.25 17h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda