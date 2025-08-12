Fluminense aproveita erros do América de Cali e abre vantagem nas oitavas da Sul-Americana Estadão Conteúdo 12.08.25 23h42 O Fluminense saiu de Cali, da Colômbia, com uma boa vantagem. No estádio Pascual Guerrero, o time carioca aproveitou dos erros do América de Cali para vencer por 2 a 1, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os gols da vitória saíram com menos de 15 minutos de jogo, com Candelo, contra, e Canobbio, aproveitando falha da defesa. Barrios, nos acréscimos, manteve os colombiano vivos para a volta. Com a vantagem, o Fluminense pode até empatar na volta, marcada para a próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã, que mesmo assim se garante nas quartas de final. Em caso de empate no agregado, a decisão irá para os pênaltis. O duelo começou da melhor maneira para o Fluminense. Com menos de 15 minutos, o time carioca já vencia a partida por 2 a 0. Com seis minutos, após lançamento, Candelo tentou cortar de cabeça e marcou contra. Logo depois, em nova falha defensiva dos colombianos, Canobbio aproveitou e marcou um belo gol para ampliar. Com a vantagem, o Fluminense se descuidou defensivamente. O América abusou de cruzamentos na área e levava perigo ao gol de Fábio, que, apesar de não ser exigido, viu a bola passar várias vezes na pequena área. Na reta final, os donos da casa ensaiaram uma pressão, mas Manoel cortou antes que Luis Ramos completasse para as redes. O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Everaldo, livre de marcação, cabeceou para fora e perdeu a chance de encaminhar a classificação. O América respondeu com novos cruzamentos na área, porém sem efetividade. Canobbio por pouco não marcou outro belo gol, mas a bola explodiu no travessão. Aos poucos, o Fluminense foi se acertando no jogo aéreo e neutralizando a principal arma dos colombianos. Sem pressa, o time ainda gastava o relógio, desacelerando jogadas e prendendo a bola no ataque. Até que aos 47, Barrios descontou ao completar o cruzamento rasteiro e manteve os colombianos vivos na disputa. FICHA TÉCNICA AMÉRICA DE CALI 1 X 2 FLUMINENSE AMÉRICA DE CALI - Soto; Candelo (Garcés), Tovar, Pestaña e Mina; Navarro (Castillo), Escobar e Carrascal; Lucumi (Bocanegra), Luis Ramos (Holgado) e Barrios. Técnico: Gabriel Raimondi. FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Hércules (Thiago Santos) e Lima (Lucho Acosta); Serna, Everaldo (Cano) e Canobbio (Guga). Técnico: Renato Gaúcho. GOLS - Candelo, contra, aos seis, e Canobbio, aos 14 minutos do primeiro tempo; Barrios, aos 47 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Barrios (América de Cali) e Thiago Santos (Fluminense). ÁRBITRO - Cristián Garay (CHI). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Pascual Guerrero, em Cali (COL). 