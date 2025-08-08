Fluminense anuncia a contratação do meia-atacante argentino Luciano Acosta para a vaga de Arias Estadão Conteúdo 08.08.25 15h08 O Fluminense oficializou nesta sexta-feira o substituto do colombiano John Arias, negociado com o futebol inglês. E trata-se de mais um estrangeiro. O meia-atacante argentino Luciano Acosta assinou contrato por três temporadas e meia. "O Fluminense FC informa que acertou a transferência do meia-atacante Luciano Acosta. O jogador argentino, que estava no FC Dallas, dos Estados Unidos, desembarcou no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o clube até o fim de 2028", anunciou o clube. O reforço tem 31 anos e enorme habilidade no pé direito. Acosta foi revelado pelo Boca Juniors, tem apenas 1,60m de altura, e chega para dar mais opção ofensiva pelas beiradas do campo e também na armação, com Soteldo, Ganso e Keno jogando pouco ultimamente. Torcedores brincaram nas redes sociais do Fluminense dizendo que agora o clube "tem um craque." Mas aumentaram o tom nas cobranças pela chegada de um defensor após a lesão do capitão Thiago Silva. Com poucas opções de agrado na defesa, os tricolores cobram que um nome de peso seja contratado. O Fluminense tentou repatriar Nino, negociado com o Zenit na temporada passada, mas os russos se mostraram irredutíveis em abrir mão do jogador. Garantido nas quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense volta a campo neste sábado, pelo Brasileirão. O time de Renato Gaúcho visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em salvador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Fluminense Luciano Acosta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00