Fluminense anuncia a contratação do meia-atacante argentino Luciano Acosta para a vaga de Arias

O Fluminense oficializou nesta sexta-feira o substituto do colombiano John Arias, negociado com o futebol inglês. E trata-se de mais um estrangeiro. O meia-atacante argentino Luciano Acosta assinou contrato por três temporadas e meia.

"O Fluminense FC informa que acertou a transferência do meia-atacante Luciano Acosta. O jogador argentino, que estava no FC Dallas, dos Estados Unidos, desembarcou no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o clube até o fim de 2028", anunciou o clube.

O reforço tem 31 anos e enorme habilidade no pé direito. Acosta foi revelado pelo Boca Juniors, tem apenas 1,60m de altura, e chega para dar mais opção ofensiva pelas beiradas do campo e também na armação, com Soteldo, Ganso e Keno jogando pouco ultimamente.

Torcedores brincaram nas redes sociais do Fluminense dizendo que agora o clube "tem um craque." Mas aumentaram o tom nas cobranças pela chegada de um defensor após a lesão do capitão Thiago Silva.

Com poucas opções de agrado na defesa, os tricolores cobram que um nome de peso seja contratado. O Fluminense tentou repatriar Nino, negociado com o Zenit na temporada passada, mas os russos se mostraram irredutíveis em abrir mão do jogador.

Garantido nas quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense volta a campo neste sábado, pelo Brasileirão. O time de Renato Gaúcho visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em salvador.