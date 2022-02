Floresta x Fortaleza: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje(02/02) pela Copa do Nordeste

Os times do Floresta e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (02/02), partida válida pela 2ª rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, também conhecido como Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Floresta x Fortaleza?

A partida Floresta x Fortaleza pode ser assistida pelo canal ESPN e pelas plataformas de streaming Star+ e Nordeste FC.

Como Floresta x Fortaleza chegam para o jogo?

As equipes cearense se reencontram após 2 anos. Na primeira partida, o estreante na competição, Floresta, ficou no empate. Já o Fortaleza, goleou o Sousa-PB por 5 a 0, assumindo a liderança do grupo A do regional.

FICHA TÉCNICA

FLORESTA X FORTALEZA

Copa do Nordeste

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, também conhecido como Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará

Data/Horário: 02 de fevereiro de 2022, às 21h30

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho

Assistentes: Luis Carlos de França Costa (RN) e Joao Henrique Queiroz da Silva (RN)

VAR: sem VAR

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Floresta - Marcão; Lito, Mailson, Alisson dos Santos e Jô Almeida; Pedro Rosa, Igor Oliveira e Dudu; Flávio Torres, Matheus Bahia e Paulo Vyctor. TÉCNICO: Ricardo Drubscky

Fortaleza - Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Titi; Pikachu, Jussa, Ronald e Crispim; Lucas Lima, Torres e Depietri. TÉCNICO: Silvio Romero

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)