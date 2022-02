Tapajós x Independente-PA: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/02) pelo Paraense

Os times do Tapajós e Independente-PA se enfrentam na manhã desta quarta-feira (02/02), em partida atrasada, válida pela 1ª rodada do Campeonato Paraense 2022. A partida está programada para começar às 09h30h (horário de Brasília), no Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém . Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Tapajós x Independente-PA?

A partida Tapajós x Independente-PA pode ser assistida ao vivo pelo Youtube

Como Tapajós x Independente-PA chegam para o jogo?

A partida está atrasada e será válida pela 1ª rodada do Campeonato. A equipe do Tapajós chega para a sua segunda partida oficial neste ano. Contra o time do Caeté na rodada anterior, perdeu por 1 a 0. Já o Independente, estreou com vitória sobre o Itupiranga, venceu por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

TAPAJÓS x INDEPENDENTE-PA

Campeonato Paraense

Local: Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém

Data/Horário: 02 de fevereiro de 2022, às 09h30

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)