Floresta derrota o Novorizontino e garante sua vaga na decisão Série D

Garantidos na Série C da temporada de 2021, Novorizontino e Floresta entraram em campo na tarde deste sábado, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D.

Após o empate na ida por 1 a 1, o Floresta sabia que não teria vida fácil contra o time do interior paulista. Porém se deu bem. Após um primeiro tempo sem gols, a rede balançou por duas vezes na etapa final sendo a primeira com Flávio Torres, aos 3 minutos e, a segunda, com Núbio Flávio, aos 51 minutos, dando números finais ao jogo por 2 a 0.

Com o resultado, a equipe visitante garantiu sua vaga na final da Série D. No entanto, o adversário será conhecido apenas neste domingo, no confronto Altos e Mirassol. Na ida, a equipe do Leão goleou o rival por 4 a 0, dando uma boa vantagem para a o segundo jogo que será disputado no estádio Felipão, às 15h45 (de Brasília).