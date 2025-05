Flick prevê dificuldades ao Barcelona diante da Inter na Liga dos Campeões e pede 'superação'

Pouco tempo depois de saborear a conquista da Copa do Rei com dura vitória sobre o arquirrival Real Madrid, por 3 a 2, na prorrogação, no sábado, o Barcelona já volta a campo nesta quarta-feira para outro compromisso decisivo. O time joga pelas semifinais da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão com a missão de abrir vantagem, mas sob alerta de Hansi Flick, preocupado com a força defensiva da rival.

"Será uma partida muito difícil. Eles são um dos melhores defensores da Europa", disse o treinador, listando que os italianos têm mais virtudes em seu elenco. "Contam com grandes meio-campistas e laterais", frisou.

Flick aproveitou para detalhar como organizou sua equipe para o embate na Catalunha. "Hoje nos reunimos e conversamos sobre o que precisamos mudar. Eles terão cinco jogadores no meio-campo, teremos de proteger os espaços", admitiu. "É muito importante para nós mantermos a posse de bola e reduzirmos erros, além de estarmos focados na defesa."

O cansaço é outro adversário no caminho do Barcelona após jogar desgastantes 120 minutos diante do Real Madrid. Flick sabe disso, mas prega superação a seus jogadores no discurso de que a equipe está muito perto de uma decisão buscado há tempos.

"É a semifinal da Liga dos Campeões e ambas as equipes querem avançar. Estamos a dois jogos da final e não podemos estar cansados. Todos estão focados e sabem a importância desta semifinal", afirmou. "A final da Copa do Rei foi desafiadora para nós, é verdade, mas a vitória pode nos ajudar e temos que dar 100%", pediu."

O título contra os merengues, na visão do treinador, serve ainda mais de motivação. "Quando você vence uma final contra o Real Madrid, naturalmente fica feliz e emocionado. Agora, precisamos virar a página. Temos a chance de chegar à final da Liga dos Campeões, um sonho para todos. Então, precisamos nos concentrar em dar o nosso melhor."