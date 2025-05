Clubes da Liga dos Campeões investem cerca de R$ 3 bilhões para chegar às semifinais

As semifinais da Liga dos Campeões começam nesta terça-feira, com a partida de ida entre Arsenal e Paris Saint-Germain. Em jogo estará, claro, a vaga na grande final, mas também o resultado de bilhões de investimentos, na conversão em reais. Os dois times, além de Barcelona e Inter de Milão, que farão a outra semi, desembolsaram R$ 3 bilhões em reforços desde a última edição da competição de clubes.

De acordo com o portal Transfermarkt, especializado no mercado de transferências global, juntos, os quatro times investiram um total de 496,67 milhões de euros em 22 jogadores. Quase metade deste valor corresponde às contratações do PSG, que gastou 239,92 milhões de euros em cinco atletas, com média de idade de 21,6 anos.

O georgiano Khvicha Kvaratskhelia foi a transferência mais cara, custando 70 milhões de euros aos cofres parisienses. Dos semifinalistas deste ano, o clube francês é o único que esteve entre os quatro melhores da última edição do campeonato, ao lado de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid.

Entre os semifinalistas desta edição, a Inter trouxe o maior número de atletas: nove. A média de idade é 26,2 anos, com um gasto um total de 90,15 milhões de euros. O italiano Davide Frattesi, transferido do Sassuolo para o clube de Milão por 31,40 milhões de euros, foi a contratação mais cara da equipe.

O Arsenal, embora tenha trazido o mesmo número de atletas do PSG, foi o segundo clube que mais gastou, com um total de 108,90 milhões de euros e uma média de idade de 28,4 anos. Riccardo Calafiori foi a contratação mais cara, por 45 milhões de euros. Já a equipe catalã foi a mais modesta entre os semifinalistas, trazendo apenas três jogadores e gastando 57,7 milhões de euros, sendo mais de 90% desse valor investido em Dani Olmo, que custou 55 milhões aos espanhóis.

"Os clubes têm se estruturado cada vez mais para disputar grandes competições. A contratação de atletas que possuem o perfil e mentalidade da equipe é uma das principais receitas para o sucesso. O mercado de transferências hoje está mais ativo do que nunca. Por isso, instituições que conseguem aproveitar esse momento, acabam se sobressaindo", explica Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, empresa que administra a carreira de mais de 150 jogadores ao redor do mundo.

"Para chegar às fases finais de uma Champions, é necessário ter uma equipe de altíssimo nível técnico. Não só isso, mas os jogadores trazidos por esses clubes podem agregar valor de marca, aumentar a exposição midiática e atrair patrocinadores e novos fãs. Hoje, um atleta de alto nível é também uma plataforma de mídia ambulante, com milhões de seguidores e engajamento global. Quando um clube investe em um nome de peso, ele está pensando prioritariamente em gols e assistências, mas, atualmente, não podemos deixar de lado o impacto que pode gerar em termos de visibilidade, vendas de produtos oficiais e expansão de mercado", aponta Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Agência Heatmap.

As semifinais começam nesta terça-feira, com Arsenal x PSG, às 16h, pelo horário de Brasília, no Emirates Stadium, em Londres. Na quarta, Barça e Inter vão se enfrentar no mesmo horário, no Camp Nou, na cidade catalã. A grande final está marcada para 31 de maio, em Munique.

Confira todas as transferências realizadas pelos quatro times nesta temporada europeia:

ARSENAL Riccardo Calafiori - 45 milhões de euros Mikel Merino - 32 milhões de euros David Raya - 31,9 milhões de euros Raheem Sterling - empréstimo Neto Murara - empréstimo

BARCELONA Dani Olmo - 55 milhões de euros Pau Víctor - 2,7 milhões de euros Wojciech Szczesny - sem custos

INTER DE MILÃO Davide Frattesi 31,4 milhões de euros Petar Sucic - 14 milhões de euros Josep Martínez - 13,5 milhões de euros Carlos Augusto - 13,25 milhões de euros Marko Arnautovic - 10,9 milhões de euros Tomás Palacios - 6,5 milhões de euros Nicola Zalewski - empréstimo - 600 mil de euros Piotr Zielinski - sem custos Mehdi Taremi - sem custos

PSG Khvicha Kvaratskhelia - 70 milhões de euros João Neves - 59,92 milhões de euros Désiré Doué - 50 milhões de euros Willian Pacho - 40 milhões de euros Matvey Safonov - 20 milhões de euros