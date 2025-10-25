Flávia Saraiva conquista 4º lugar e fica de fora do pódio no Mundial de Ginástica Artística Flávia se manteve na terceira posição até a última apresentação, quando Zhang Qingying dominou a prova Estadão Conteúdo 25.10.25 9h32 Não foi dessa vez que a brasileira Flávia Saraiva conquistou uma medalha em campeonatos mundiais. Na final da trave do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Jacarta, na Indonésia, neste sábado, a ginasta marcou 13.900 pontos e ficou de fora do pódio, no quarto lugar. O ouro ficou com a chinesa Zhang Qingying (15.166), seguida pela argelina Kaylia Nemour (14.300) e pela japonesa Aiko Sugihara (14.166). Primeira a se apresentar, Flávia mostrou controle no aparelho. A brasileira executou uma série firme, sem quedas nem grandes oscilações, cravando a saída e garantindo uma nota acima da conquistada na fase classificatória. Flávia se manteve na terceira posição até a última apresentação, quando Zhang Qingying dominou a prova e alterou as posições das finalistas. A chinesa confirmou o favoritismo com uma série de alto grau de dificuldade e excelente execução, somando 15.166. Kaylia Nemour, da Argélia, fez uma apresentação precisa e Aiko Sugihara, do Japão, completou o pódio ao apresentar uma série limpa e cravada. A final foi marcada por apresentações de alto nível, com apenas uma queda durante as execuções, da romena Sabrina Maneca-Voinea. A norte-americana Dulcy Caylor também teve problemas, escorregando na saída da trave e acabou perdendo pontos importantes. Confira a classificação final da trave feminina no Mundial: 1ª - Zhang Qingying (China) - 15.166 2ª - Kaylia Nemour (Argélia) - 14.300 3ª - Aiko Sugihara (Japão) - 14.166 4ª - Flávia Saraiva (Brasil) - 13.900 5ª - Elsabeth Black (Canadá) - 13.600 6ª - Amanda Yap (Singapura) - 13.333 7ª - Sabrina Maneca-Voinea (Romênia) - 12.533 8ª - Dulcy Caylor (Estados Unidos) - 11.800 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ginástica artística Campeonato Mundial Flávia Saraiva trave COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00