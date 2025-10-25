Capa Jornal Amazônia
Flávia Saraiva conquista 4º lugar e fica de fora do pódio no Mundial de Ginástica Artística

Flávia se manteve na terceira posição até a última apresentação, quando Zhang Qingying dominou a prova

Estadão Conteúdo

Não foi dessa vez que a brasileira Flávia Saraiva conquistou uma medalha em campeonatos mundiais. Na final da trave do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Jacarta, na Indonésia, neste sábado, a ginasta marcou 13.900 pontos e ficou de fora do pódio, no quarto lugar. O ouro ficou com a chinesa Zhang Qingying (15.166), seguida pela argelina Kaylia Nemour (14.300) e pela japonesa Aiko Sugihara (14.166).

Primeira a se apresentar, Flávia mostrou controle no aparelho. A brasileira executou uma série firme, sem quedas nem grandes oscilações, cravando a saída e garantindo uma nota acima da conquistada na fase classificatória. Flávia se manteve na terceira posição até a última apresentação, quando Zhang Qingying dominou a prova e alterou as posições das finalistas.

A chinesa confirmou o favoritismo com uma série de alto grau de dificuldade e excelente execução, somando 15.166. Kaylia Nemour, da Argélia, fez uma apresentação precisa e Aiko Sugihara, do Japão, completou o pódio ao apresentar uma série limpa e cravada.

A final foi marcada por apresentações de alto nível, com apenas uma queda durante as execuções, da romena Sabrina Maneca-Voinea. A norte-americana Dulcy Caylor também teve problemas, escorregando na saída da trave e acabou perdendo pontos importantes.

Confira a classificação final da trave feminina no Mundial:

1ª - Zhang Qingying (China) - 15.166 2ª - Kaylia Nemour (Argélia) - 14.300 3ª - Aiko Sugihara (Japão) - 14.166 4ª - Flávia Saraiva (Brasil) - 13.900 5ª - Elsabeth Black (Canadá) - 13.600 6ª - Amanda Yap (Singapura) - 13.333 7ª - Sabrina Maneca-Voinea (Romênia) - 12.533 8ª - Dulcy Caylor (Estados Unidos) - 11.800

