Flamengo vê urgência para não ficar refém de Jesus, que ainda terá jogos cruciais no Benfica

O Flamengo está sem um norte para contratar treinador. A possível eliminação do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões não ocorreu, os Encarnados avançaram e diminuíram a hipotética demissão imediata de Jorge Jorge, pressionado no cargo e até vaiado antes do jogo desta quarta-feira, em Lisboa. Assim, o Rubro-Negro vê a urgência aumentar, embora dois jogos de peso em Portugal, neste mês, ainda alimentem a esperança do Fla pelo Mister.

Nos dias 23 e 30 deste mês, o Benfica enfrentará o Porto, pelas oitavas da Taça de Portugal (jogo único) e Campeonato Português, onde o rival lidera, respectivamente. Ou seja, o Flamengo tende a seguir o contato com o estafe de Jesus e mantê-lo no radar, mesmo ciente da dificuldade e necessidade de focar em outros nomes.

O departamento de futebol do Fla tem em Carlos Carvalhal, também português e comandante do Braga, outra possibilidade na mesa. O clube depende apenas de si para avançar à próxima fase da Liga Europa, amanhã, e o Rubro-Negro, que já abordou o empresário do treinador, Bruno Macedo, só oferecerá um contrato caso Carvalhal entre em acordo e peça a sua liberação.

No momento, a prioridade é não ficar refém da situação de Jorge Jesus no Benfica. Embora Rodolfo Landim tenha dito que o Flamengo não fechará os olhos para o mercado nacional, o foco do clube é um técnico estrangeiro, e empilhará reuniões para debater novas opções.

E vale mencionar que Marcelo Gallardo, outro técnico em pauta na Gávea e no Ninho do Urubu nos últimos dias, acertou a renovação com o River Plate e já reduziu o leque rubro-negro.