Flamengo usa patch errado do Brasileirão 2022 durante partida contra o Santos

O Flamengo cometeu uma gafe durante a partida deste domingo (25) contra o Santos, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da vitória de 3 a 2 para o clube paulista, o time rubro-negro entrou em campo com o patch errado de campeão brasileiro do ano passado. O título de 2022, na verdade, foi do Palmeiras.

No uniforme, aparece a taça do Brasileirão e a data da competição, que foi conquistada pelo Flamengo apenas em 2020. O time carioca é conhecido por utilizar patches em celebração aos títulos da Copa do Brasil, e da Conmebol Libertadores do ano passado.

Mais cedo, o Palmeiras havia usado o mesmo patch de campeão durante uma partida contra o Botafogo, que coincidentemente foi compartilhado com o Flamengo. Ainda não se sabe o motivo para o erro de uniforme, já que os patches são produzidos pela mesma empresa, em contrato firmado com a CBF.

O equívoco viralizou nas redes sociais a partir dos comentários de torcedores de ambos times. No intervalo e saída de campo, os jogadores Everton Cebolinha e Everton Ribeiro deram entrevistas cobertos com o casaco do time rubro-negro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)