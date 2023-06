Gabigol e Rafaella Santos estariam se encontrando às escondidas após término, diz site

O jogador do Flamengo Gabriel Barbosa ou Gabigol como é mais conhecido, estaria se encontrando com Rafaella Santos às escondidas após ambos encerrarem o relacionamento, há algumas semanas. Sendo assim, de acordo com as primeiras informações especuladas, ambos estariam se encontrando em um hotel no Rio de Janeiro e tentando evitar os holofotes da mídia, algo que parece não ter dado certo.

Segundo informações do site Extra, a dinâmica dos encontros é quase sempre a mesma. Rafaella dá entrada no hotel e, horas depois, chega Gabigol para passar a noite com ela. O atacante do Flamengo e a influenciadora vivem um relacionamento de muitas idas e vindas desde 2017. Sempre com raríssimas aparições públicas ou exposição do relacionamento nas redes sociais.

