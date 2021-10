Rafaella Santos e Gabigol reatam namoro em sigilo

O jornal Extra divulgou nesta quarta-feira (5) que Rafaella Santos e Gabigol estão juntos novamente. Mas desta vez não querem alarde ou assumir publicamente o relacionamento, que, entre idas e vindas, já dura seis anos.

O motivo do "segredo" se deve a relação do jogador com Neymar Pai. Com Neymar, o irmão, está tudo tranquilo.

Com o sogro, Gabigol tem uma barreira maior. "Por mais que o pai dela fosse contra o namoro, ele sabe que os dois se gostam e está acreditando que o Gabriel está mais sossegado. Os dois já se encontraram e, por ela, estão mantendo a linha", conta um amigo do jogador para o jornal Extra.