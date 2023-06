Estados Unidos sediarão Mundial de Clubes com 32 times em 2025, confirma FIFA

A FIFA anunciou nesta sexta-feira que os Estados Unidos serão a sede do Mundial de Clubes com 32 times em 2025. A escolha foi feita por unanimidade pelo Conselho da estidade máxima do futebol mundial.

Segundo a FIFA, a decisão levou em consideração os requisitos de infraestrutura e serviços, além de objetivos estratégicos mais amplos. Para a FIFA, os Estados Unidos se destacaram como líderes na realização de eventos globais e maximizarão a sinergia com a Copa do Mundo de 2026, uma vez que o país sediará a competição em conjunto com México e Canadá.

"O Mundial de Clubes de 2025 será o auge do futebol profissional masculino de elite e, com a infraestrutura necessária e um grande interesse local, os Estados Unidos são o anfitrião ideal para dar início a este novo torneio global", declarou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

As datas e os estádios do Mundial de Clubes ainda serão definidos pela FIFA. A competição envolverá campeões continentais e outras equipes classificadas por meio de um ranking.

Indonésia sediará o Mundial Sub-17

O Conselho da FIFA também aprovou as sedes de outros torneios realizados pela entidade. No masculino, o Mundial Sub-17 de 2023 será sediado pela Indonésia, que não pôde receber o Mundial Sub-20 deste ano devido à falta de garantias e à resistência de receber a seleção de Israel - países que não possuem relações diplomáticas formais entre si. A competição foi transferida para a Argentina, onde o Uruguai sagrou-se campeão.

No feminino, o Mundial Sub-20 de 2024 será realizado na Colômbia, enquanto o Mundial Sub-17 de 2024 acontecerá na República Dominicana. O Uzbequistão será o país anfitrião da Copa do Mundo de futsal feminino em 2024.

Lista de clubes já classificados para o Mundial de Clubes 2025

Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores 2021 Flamengo (Brasil): campeão da Libertadores 2022 Chelsea (Inglaterra): campeão da Champions League 2020/2021 Real Madrid (Espanha): campeão da Champions League 2021/2022 Manchester City (Inglaterra): campeão da Champions League 2022/2023 Al-Hilal (Arábia Saudita): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2021 Urawa Red Diamonds (Japão): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2022/23 Al Ahly (Egito): campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021 Wydad Casablanca (Marrocos): campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022 Monterrey (México): campeão da Concachampions de 2021 Seattle Sounders (Estados Unidos): campeão da Concachampions de 2022 León (México): campeão da Concachampions de 2023