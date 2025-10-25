Flamengo tropeça em Fortaleza e vê o Palmeiras manter a ponta do Brasileirão

O Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, ao ser derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 neste sábado, na Arena Castelão. O gol solitário foi marcado por Breno Lopes, ex-jogador do Palmeiras, e acabou tendo peso duplo: garantiu um respiro ao time cearense na luta contra o rebaixamento e manteve o clube alviverde na primeira colocação por mais uma rodada.

Com isso, o Palmeiras mantém a liderança mesmo antes de entrar em campo no domingo, diante do Cruzeiro. O tropeço do Flamengo amplia a pressão nas próximas rodadas, especialmente diante da sequência de confrontos diretos na disputa pelo título. O Fortaleza, por sua vez, reencontra confiança e volta a enxergar possibilidades reais de escapar do rebaixamento.

O resultado frustra os planos do time carioca, que ficou nos 61 pontos e segue empatado com o Palmeiras, mas atrás pelo número de vitórias (19 a 18). Já o Fortaleza, que vinha de sequência negativa, voltou a vencer e subiu para a 18ª posição, com 27 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento, mas com novo ânimo para a reta final do campeonato.

Com o apoio da torcida e a necessidade do resultado, o Fortaleza iniciou a partida em ritmo intenso. A equipe de Martín Palermo apostou em transições rápidas e soube aproveitar as falhas defensivas do adversário. Logo aos sete minutos, Bareiro quase abriu o placar, mas Ayrton Lucas salvou em cima da linha. Pouco depois, Breno Lopes recebeu de Herrera e finalizou cruzado, sem chances para Rossi.

O Flamengo manteve a posse de bola, mas teve extrema dificuldade em transformar domínio territorial em chances reais. A lentidão nas trocas de passes e os erros técnicos minaram a construção ofensiva. A melhor oportunidade veio apenas aos 43 minutos, quando Samuel Lino ficou livre na área, mas preferiu o passe em vez da finalização, desperdiçando chance clara de empatar.

Na segunda etapa, o cenário se manteve: o Flamengo com a bola e o Fortaleza fechado, apostando nos contra-ataques. Breno Lopes seguiu sendo a válvula de escape, enquanto o time carioca esbarrava na boa atuação defensiva do adversário. Filipe Luís fez mudanças ofensivas, tentando dar mais profundidade, mas esbarrou na segurança do goleiro Brenno, que defendeu chutes perigosos, principalmente de Saúl.

Arrascaeta, Juninho e Wallace Yan também tentaram furar o bloqueio, mas a falta de precisão nas finalizações e a boa organização tática do Fortaleza impediram qualquer reação. O jogo terminou sob vaias da torcida rubro-negra presente no Castelão e com comemoração intensa dos donos da casa.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Sport no sábado, às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O Fortaleza visita o Santos no sábado, às 16h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 FLAMENGO

FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo Santos), Lucas Sasha e Pochettino (Matheus Rossetto); Herrera (Yago Pikachu), Bareiro (Moisés) e Breno Lopes (Kayke). Técnico: Martín Palermo.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo e Ayrton Lucas; Jorginho (Juninho), Saúl e Arrascaeta; Plata (Wallace Yan), Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Samuel Lino (Michael). Técnico: Filipe Luís.

GOL - Breno Lopes, aos 11 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Breno Lopes (Fortaleza); Léo Pereira (Flamengo).

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 2.717.748,00.

PÚBLICO - 36.815 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).