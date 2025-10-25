Flamengo tropeça em Fortaleza e vê o Palmeiras manter a ponta do Brasileirão Estadão Conteúdo 25.10.25 21h57 O Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, ao ser derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 neste sábado, na Arena Castelão. O gol solitário foi marcado por Breno Lopes, ex-jogador do Palmeiras, e acabou tendo peso duplo: garantiu um respiro ao time cearense na luta contra o rebaixamento e manteve o clube alviverde na primeira colocação por mais uma rodada. Com isso, o Palmeiras mantém a liderança mesmo antes de entrar em campo no domingo, diante do Cruzeiro. O tropeço do Flamengo amplia a pressão nas próximas rodadas, especialmente diante da sequência de confrontos diretos na disputa pelo título. O Fortaleza, por sua vez, reencontra confiança e volta a enxergar possibilidades reais de escapar do rebaixamento. O resultado frustra os planos do time carioca, que ficou nos 61 pontos e segue empatado com o Palmeiras, mas atrás pelo número de vitórias (19 a 18). Já o Fortaleza, que vinha de sequência negativa, voltou a vencer e subiu para a 18ª posição, com 27 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento, mas com novo ânimo para a reta final do campeonato. Com o apoio da torcida e a necessidade do resultado, o Fortaleza iniciou a partida em ritmo intenso. A equipe de Martín Palermo apostou em transições rápidas e soube aproveitar as falhas defensivas do adversário. Logo aos sete minutos, Bareiro quase abriu o placar, mas Ayrton Lucas salvou em cima da linha. Pouco depois, Breno Lopes recebeu de Herrera e finalizou cruzado, sem chances para Rossi. O Flamengo manteve a posse de bola, mas teve extrema dificuldade em transformar domínio territorial em chances reais. A lentidão nas trocas de passes e os erros técnicos minaram a construção ofensiva. A melhor oportunidade veio apenas aos 43 minutos, quando Samuel Lino ficou livre na área, mas preferiu o passe em vez da finalização, desperdiçando chance clara de empatar. Na segunda etapa, o cenário se manteve: o Flamengo com a bola e o Fortaleza fechado, apostando nos contra-ataques. Breno Lopes seguiu sendo a válvula de escape, enquanto o time carioca esbarrava na boa atuação defensiva do adversário. Filipe Luís fez mudanças ofensivas, tentando dar mais profundidade, mas esbarrou na segurança do goleiro Brenno, que defendeu chutes perigosos, principalmente de Saúl. Arrascaeta, Juninho e Wallace Yan também tentaram furar o bloqueio, mas a falta de precisão nas finalizações e a boa organização tática do Fortaleza impediram qualquer reação. O jogo terminou sob vaias da torcida rubro-negra presente no Castelão e com comemoração intensa dos donos da casa. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Sport no sábado, às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O Fortaleza visita o Santos no sábado, às 16h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). FICHA TÉCNICA FORTALEZA 1 X 0 FLAMENGO FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo Santos), Lucas Sasha e Pochettino (Matheus Rossetto); Herrera (Yago Pikachu), Bareiro (Moisés) e Breno Lopes (Kayke). Técnico: Martín Palermo. FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo e Ayrton Lucas; Jorginho (Juninho), Saúl e Arrascaeta; Plata (Wallace Yan), Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Samuel Lino (Michael). Técnico: Filipe Luís. GOL - Breno Lopes, aos 11 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Breno Lopes (Fortaleza); Léo Pereira (Flamengo). ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES). RENDA - R$ 2.717.748,00. PÚBLICO - 36.815 torcedores. LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Fortaleza Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcida do Remo faz motociata pelas ruas de Belém após vitória sobre o Cuiabá na Série B Leão Azul vence fora de casa, chega a 57 pontos e segue firme no G4 da Série B, na briga pelo acesso e pelo título 25.10.25 17h25 FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 VOLTA DO LEÃO Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida. 25.10.25 11h47 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36