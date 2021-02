'Flamengo tem obrigação de ganhar o Brasileirão pelo elenco que tem', dispara Rizek

O apresentador do SporTV André Rizek reforçou o favoritismo do Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão. Assim como PVC, o jornalista confirmou que o Rubro-Negro tem a pressão de ser o campeão da principal competição nacional por seu elenco recheado de craques e acredita que exista uma superioridade em relação ao Internacional, que é líder.

- A obrigação de título nesse Campeonato Brasileiro é de um time só. É do Flamengo, pelo elenco que tem, muito melhor que os demais, e tem uma superioridade muito clara em relação aos seus rivais, para mim obrigação de título é do Flamengo. O Flamengo não conseguiu colocar em prática essa supremacia que ele tem. Tanto é que nenhuma rodada ele foi líder - disparou ele, nesta sexta-feira, no "Seleção SporTV".

Outro comentarista comprovou a boa fase do Flamengo. Embora o clube não tenha ficado no topo da tabela em nenhum momento nas 35 rodadas já disputadas, o ex-jogador Pedrinho elogiou o trabalho de Rogério Ceni como treinador da equipe.

- O Rogério conseguiu resgatar o comportamento do Flamengo que tinha com o Jorge Jesus. Principalmente, quando o time perde a bola. O natural é correr para trás quando se perde a bola. Mas esse comportamento mudou. Acho que o Rogério Ceni conseguiu resgatar o que o Jorge Jesus introduziu nesse time.

No próximo dia 21, pela 37ª rodada do campeonato nacional, o Flamengo recebe o Internacional no Brasileirão em disputa direta pelo título. Com 66 pontos, o Colorado é o primeiro colocado e vê o Rubro-Negro com um ponto a menos, na vice-colocação.