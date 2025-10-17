Flamengo reclama de 'ação surpresa' de Comissão de Dopagem em treino visando o Palmeiras

O Flamengo não gostou nada de uma "ação surpresa" da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), nesta sexta-feira. O órgão visitou o Centro de Treinamento do Ninho do Urubu durante o principal treino visando o importante compromisso com o Palmeiras, domingo, pelo Brasileirão, tirando a "privacidade" de Filipe Luís e dos jogadores.

Precisando ganhar do líder do Brasileirão no Maracanã para igualar a pontuação na classificação, Filipe Luís queria usar a atividade desta sexta-feira - trabalhos de sábado costumam ser mais descontraídos - para armar surpresas na escalação e também de jogadas.

Ocorre que o trabalho da ABCD tem de acompanhar tudo in-loco, o que gerou descontentamento dos dirigentes rubro-negros por causa da visita em momento definido como "inoportuno".

"O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu", lamentou o clube.

Na visão do clube, seu planejamento acabou comprometido. "A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo - inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores -, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo" disparou. "Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana."

A bronca dos cariocas não parou por aí. "Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino", listou. O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os quatro semifinalistas da Libertadores."

O Flamengo reiterou seu compromisso "inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte", mas julgou que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica.