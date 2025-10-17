Flamengo reclama de 'ação surpresa' de Comissão de Dopagem em treino visando o Palmeiras Técnico Felipe Luís reclamou que três membros da comissão acompanharam detalhes técnicos do treino Estadão Conteúdo 17.10.25 13h12 Felipe Luís (Gilvan de Souza/Flamengo) O Flamengo não gostou nada de uma "ação surpresa" da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), nesta sexta-feira. O órgão visitou o Centro de Treinamento do Ninho do Urubu durante o principal treino visando o importante compromisso com o Palmeiras, domingo, pelo Brasileirão, tirando a "privacidade" de Filipe Luís e dos jogadores. Precisando ganhar do líder do Brasileirão no Maracanã para igualar a pontuação na classificação, Filipe Luís queria usar a atividade desta sexta-feira - trabalhos de sábado costumam ser mais descontraídos - para armar surpresas na escalação e também de jogadas. Ocorre que o trabalho da ABCD tem de acompanhar tudo in-loco, o que gerou descontentamento dos dirigentes rubro-negros por causa da visita em momento definido como "inoportuno". "O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu", lamentou o clube. Na visão do clube, seu planejamento acabou comprometido. "A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo - inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores -, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo" disparou. "Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana." A bronca dos cariocas não parou por aí. "Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino", listou. O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os quatro semifinalistas da Libertadores." O Flamengo reiterou seu compromisso "inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte", mas julgou que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Flamengo Comissão de Dopagem protesto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30. 17.10.25 15h02 MMA Sport Club Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha 17.10.25 13h28 Carlos Ferreira Na 33a rodada, Leão Azul toca a campainha do G4 17.10.25 13h21 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23