O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo provoca o Palmeiras com cabeça de porco, caixão e gritos de 'sem Mundial'

Durante a festa deste domingo, torcedores aproveitaram para fazer provocações ao Palmeiras

Estadão Conteúdo
fonte

Provocação torcida Flamengo (Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Uma multidão de torcedores do Flamengo comemorou o título da Copa Libertadores neste domingo, 30, no Centro do Rio de Janeiro. O time rubro-negro bateu o Palmeiras na final de sábado, por 1 a 0, em Lima, no Peru.

Durante a festa deste domingo, torcedores aproveitaram para fazer provocações ao Palmeiras. Foi vista uma cabeça de porco entre os fãs da equipe carioca.

Alguns torcedores presentes chamaram a cabeça de porco de "Andreas", fazendo referência ao jogador do Palmeiras que já vestiu a camisa do Flamengo. Andreas Pereira falhou na final da Libertadores de 2021, quando estava no time rubro-negro, e o Palmeiras foi campeão naquela ocasião.

Também nas comemorações deste domingo, torcedores do Flamengo levaram para as ruas uma réplica da taça da Libertadores e um caixão com o escudo do Palmeiras. No trio elétrico, jogadores "cutucaram" a equipe alviverde.

"O Palmeiras não tem Mundial", cantaram alguns atletas do Flamengo.

A Prefeitura do Rio de Janeiro preparou um esquema operacional especial para a festa da torcida. Eram esperados mais de 500 mil torcedores do Flamengo nas celebrações.

A Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro da cidade, foram interditadas. Os jogadores do Flamengo desfilaram em trio elétrico, em um percurso de 850 metros, diante de uma multidão eufórica.

futebol

Flamengo

festa
