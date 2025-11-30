Flamengo provoca o Palmeiras com cabeça de porco, caixão e gritos de 'sem Mundial' Durante a festa deste domingo, torcedores aproveitaram para fazer provocações ao Palmeiras Estadão Conteúdo 30.11.25 16h27 Provocação torcida Flamengo (Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP) Uma multidão de torcedores do Flamengo comemorou o título da Copa Libertadores neste domingo, 30, no Centro do Rio de Janeiro. O time rubro-negro bateu o Palmeiras na final de sábado, por 1 a 0, em Lima, no Peru. Durante a festa deste domingo, torcedores aproveitaram para fazer provocações ao Palmeiras. Foi vista uma cabeça de porco entre os fãs da equipe carioca. Alguns torcedores presentes chamaram a cabeça de porco de "Andreas", fazendo referência ao jogador do Palmeiras que já vestiu a camisa do Flamengo. Andreas Pereira falhou na final da Libertadores de 2021, quando estava no time rubro-negro, e o Palmeiras foi campeão naquela ocasião. Também nas comemorações deste domingo, torcedores do Flamengo levaram para as ruas uma réplica da taça da Libertadores e um caixão com o escudo do Palmeiras. No trio elétrico, jogadores "cutucaram" a equipe alviverde. "O Palmeiras não tem Mundial", cantaram alguns atletas do Flamengo. A Prefeitura do Rio de Janeiro preparou um esquema operacional especial para a festa da torcida. Eram esperados mais de 500 mil torcedores do Flamengo nas celebrações. A Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro da cidade, foram interditadas. Os jogadores do Flamengo desfilaram em trio elétrico, em um percurso de 850 metros, diante de uma multidão eufórica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo festa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026 01.12.25 17h20 série a Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A 01.12.25 16h51 Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 Mais esportes Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual 01.12.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A 30.11.25 18h32 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.12.25 7h00