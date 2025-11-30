Flamengo provoca o Palmeiras com cabeça de porco, caixão e gritos de 'sem Mundial'

Uma multidão de torcedores do Flamengo comemorou o título da Copa Libertadores neste domingo, 30, no Centro do Rio de Janeiro. O time rubro-negro bateu o Palmeiras na final de sábado, por 1 a 0, em Lima, no Peru.

Durante a festa deste domingo, torcedores aproveitaram para fazer provocações ao Palmeiras. Foi vista uma cabeça de porco entre os fãs da equipe carioca.

Alguns torcedores presentes chamaram a cabeça de porco de "Andreas", fazendo referência ao jogador do Palmeiras que já vestiu a camisa do Flamengo. Andreas Pereira falhou na final da Libertadores de 2021, quando estava no time rubro-negro, e o Palmeiras foi campeão naquela ocasião.

Também nas comemorações deste domingo, torcedores do Flamengo levaram para as ruas uma réplica da taça da Libertadores e um caixão com o escudo do Palmeiras. No trio elétrico, jogadores "cutucaram" a equipe alviverde.

"O Palmeiras não tem Mundial", cantaram alguns atletas do Flamengo.

A Prefeitura do Rio de Janeiro preparou um esquema operacional especial para a festa da torcida. Eram esperados mais de 500 mil torcedores do Flamengo nas celebrações.

A Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro da cidade, foram interditadas. Os jogadores do Flamengo desfilaram em trio elétrico, em um percurso de 850 metros, diante de uma multidão eufórica.