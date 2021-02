Flamengo planeja vender pacote de jogos do Carioca pela 'FlaTV+', nova plataforma própria de streaming

O projeto do Flamengo em lançar uma plataforma própria de streaming - divulgado inicialmente pelo LANCE! - está próximo de sair do papel. Com o nome de "FlaTV+", o serviço por assinatura está em reta final de produção e será lançado nas próximas semanas. A ideia da diretoria é realizar a venda de pacotes pay-per-view de jogos do Campeonato Carioca pela nova iniciativa.

A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "RaFla Mello" e confirmada pelo LANCE!. A possibilidade surge após a Record TV garantir os direitos de transmissão do torneio na TV aberta, sem a cláusula de exclusividade. Dessa forma, os 16 clubes da Série A terão a oportunidade negociar a transmissão das partidas no ambiente digital de forma descentralizada.

O departamento de Marketing do Flamengo ainda está finalizando os últimos detalhes antes de anunciar a novidade de forma oficial. É possível que a venda dos pacotes de jogos seja feita à parte da assinatura da "FlaTV+", que deve custar R$ 19,90 mensais.

De acordo com informações do "RaFla Mello", os torcedores que desejarem assistir aos jogos do Carioca poderão adquirir as partidas de maneira avulsa ou garantir o pacote completo pelo valor de R$ 129,00.

A oportunidade de transmitir os jogos do Carioca fez o Flamengo acelerar os planos de lançamento da plataforma própria de streaming. Em entrevista ao L! no último mês, o vice-presidente de marketing, Gustavo de Oliveira, havia antecipado que o clube já estava produzindo conteúdos especiais que estarão disponíveis na "FlaTV+".

- O segundo, e inovador, será o lançamento de nosso OTT próprio, onde teremos a assinatura de nossos conteúdos exclusivos e uma série de programas especiais que já estamos produzindo. Este será um passo importantíssimo para uma maior relação com nossa base de torcedores, além da criação de uma nova fonte de receita para o clube - disse Oliveira, em janeiro.

A iniciativa de lançar uma plataforma de streaming segue a tendência do mundo do esporte nas áreas de comunicação e entretenimento. Clubes como Barcelona, Real Madrid, Manchester City e Liverpool já oferecem este serviço de assinatura de conteúdo para seus torcedores. No Brasil, Athletico-PR e Coritiba lançaram plataformas neste mesmo formato, no ano passado.