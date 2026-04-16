Flamengo passa fácil pelo Independiente Medellín no Maracanã e segue 100% na Libertadores Estadão Conteúdo 16.04.26 23h46 No primeiro jogo da Libertadores no Maracanã após a conquista do tetracampeonato, o Flamengo fez bem seu dever de casa diante da torcida. Em ascensão sob o comando de Leonardo Jardim, o time carioca não teve dificuldade para manter os 100% na competição e goleou o Independiente Medellín-COL por 4 a 1, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo A. Em rotação alta, o Flamengo explorou bem a velocidade e expunha a defesa colombiana toda vez que chegava na área. Foi assim que marcou os gols da vitória, com Paquetá, Bruno Henrique e Arrascaeta, todos de dentro da área. Bem verdade que chegou a levar um susto, com Yoni González, mas um time tão calejado, não se desesperou. No último lance, ainda deu tempo de Pedro transformar a vitória em goleada. Com 100%, o Flamengo soma seis pontos, dois a mais que o segundo colocado, Estudiantes-ARG, com quatro, e cinco do próprio Medellín, que soma um ponto e está na zona de classificação para os Playoffs da Sul-Americana. Era de se esperar um Flamengo com rotação alta. Com troca de passes envolventes, conseguia costurar boas jogadas pelos lados do campo e viu Carrascal furar na pequena área. Com repertório cheio, as infiltrações pelo meio também davam resultado. Foi assim que Paquetá abriu o placar, aos 14, ao receber passe na área de Ayrton Lucas e dominar já ajeitando para o chute cruzado. O time carioca também tinha a bola parada como arma, principalmente com Arrascaeta que parou em grande defesa de Chaux. Na sequência, o uruguaio ainda cabeceou na trave. O Independiente ficava à espreita pelo contra-ataque e aproveitou o erro de Carrascal para empatar com Yoni González. O drama carioca durou pouco. Arrascaeta recebeu em profundidade e cruzou na medida para Bruno Henrique testar firme para as redes. Os colombianos ainda carimbaram a trave de Rossi nos acréscimos. Calejado, o Flamengo não se desesperou com o final do primeiro tempo e voltou do intervalo na mesma postura. Arrascaeta deu passe para Bruno Henrique, que devolveu o favor e o uruguaio bateu de primeira para ampliar. O gol cedo minou qualquer tentativa colombiana de reagir. Agora acuados, viraram presa fácil, com o Flamengo trocando passes sem ser incomodado. O duelo poderia ter se tornado goleada, mas o tento de Léo Pereira foi anulado pelo árbitro por impedimento. A reta final foi de domínio carioca, gastando tempo e ao mesmo tempo vivia a expectativa de um quarto gol. Até que no último lance, Luiz Araújo serviu Pedro, bater de bico e fechar a noite perfeita no Maracanã. O Flamengo volta a campo no domingo, às 19h30, diante do Bahia, ainda no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 4 X 1 INDEPENDIENTE MEDELLÍN-COL FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá (Pedro) e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Wallace Yan), Bruno Henrique (De la Cruz) e Samuel Lino (Luiz Araújo). Técnico: Leonardo Jardim. INDEPENDIENTE MEDELLÍN - Chaux; Leyser Chaverra (Diego Moreno), Ortiz e Londoño; Esneyder Mena (Hayen Palacios), Serna, Perlaza (Loboa) e Fabra; Francisco Chaverra (Cataño), Fydriszewski e Yoni González (Montaño). Técnico: Alejandro Restrepo. GOLS - Paquetá, aos 14, Yoni González, aos 39, Bruno Henrique, aos 45 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, aos três, Pedro, aos 50 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU). CARTÕES AMARELOS - Luiz Araújo, Leyser Chaverra, Perlaza e Cataño. RENDA - R$ 3.522.773,75. PÚBLICO - 55.311 torcedores. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Flamengo Independiente de Medellín COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com brilho de Isidro Pitta, Red Bull Bragantino vence o Blooming nos acréscimos 17.04.26 0h02 Futebol Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte 16.04.26 19h01 Futebol Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar 16.04.26 20h11 Flamengo passa fácil pelo Independiente Medellín no Maracanã e segue 100% na Libertadores 16.04.26 23h46