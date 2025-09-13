Flamengo obtém efeito suspensivo e Bruno Henrique é liberado para atuar até novo julgamento Estadão Conteúdo 13.09.25 21h12 Três dias após entrar com um pedido junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para obter o efeito suspensivo para Bruno Henrique, o Flamengo anunciou neste sábado (13) que o jogador está liberado para defender a camisa rubro-negra. O atacante havia sido punido nesta semana com a suspensão de 12 jogos mais multa de R$ 60 mil por manipulação em duelo com o Santos, em 2023. Mesmo com o efeito suspensivo, Bruno Henrique não estará em campo neste domingo (14), mas por razões clínicas. O time de Filipe Luís visita o Juventude às 16 horas (horário de Brasília) pela 23ª rodada do Brasileirão. Bruno Henrique estará à disposição do Flamengo até que uma nova data seja marcada para um novo julgamento. A decisão da 1ª comissão disciplinar considerou o atacante culpado, mas os auditores fizeram ressalvas em relação à denúncia inicial ao longo das oito horas de julgamento. A pena poderia chegar a dois anos afastado do futebol, além de 24 partidas de suspensão e multa de até R$ 200 mil. Apesar do jogador ter sido liberado para estar em campo, a nota emitida pelo Flamengo não deixa claro quanto à questão da multa. Segundo o clube carioca, a medida "garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo Pleno do Tribunal". As 12 partidas de suspensão seriam cumpridas apenas no Campeonato Brasileiro, uma vez que a Fifa e a Conmebol ainda não informaram se irão acatar à decisão do STJD. CONFIRA ABAIXO A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO FLAMENGO NESTE SÁBADO (13): O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que havia aplicado 12 jogos de suspensão ao atleta Bruno Henrique. A medida, aguardada pelo Flamengo diante dos votos divergentes apresentados na 1ª Comissão Disciplinar - que acolheram a preliminar de prescrição - garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo Pleno do Tribunal. Dessa forma, Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pela equipe rubro-negra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol STJD Bruno Henrique Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 TOCA DO LEÃO Baenão modernizado: veja como ficou o estádio azulino após as reformas O estádio foi autorizado a receber jogos oficiais e, com isso, a CBF confirmou a mudança de local da partida contra o Atlético-GO, marcada para o próximo sábado (20/9) 13.09.25 17h45 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30