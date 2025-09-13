Flamengo obtém efeito suspensivo e Bruno Henrique é liberado para atuar até novo julgamento

Três dias após entrar com um pedido junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para obter o efeito suspensivo para Bruno Henrique, o Flamengo anunciou neste sábado (13) que o jogador está liberado para defender a camisa rubro-negra. O atacante havia sido punido nesta semana com a suspensão de 12 jogos mais multa de R$ 60 mil por manipulação em duelo com o Santos, em 2023.

Mesmo com o efeito suspensivo, Bruno Henrique não estará em campo neste domingo (14), mas por razões clínicas. O time de Filipe Luís visita o Juventude às 16 horas (horário de Brasília) pela 23ª rodada do Brasileirão.

Bruno Henrique estará à disposição do Flamengo até que uma nova data seja marcada para um novo julgamento. A decisão da 1ª comissão disciplinar considerou o atacante culpado, mas os auditores fizeram ressalvas em relação à denúncia inicial ao longo das oito horas de julgamento. A pena poderia chegar a dois anos afastado do futebol, além de 24 partidas de suspensão e multa de até R$ 200 mil.

Apesar do jogador ter sido liberado para estar em campo, a nota emitida pelo Flamengo não deixa claro quanto à questão da multa. Segundo o clube carioca, a medida "garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo Pleno do Tribunal".

As 12 partidas de suspensão seriam cumpridas apenas no Campeonato Brasileiro, uma vez que a Fifa e a Conmebol ainda não informaram se irão acatar à decisão do STJD.

CONFIRA ABAIXO A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO FLAMENGO NESTE SÁBADO (13): O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que havia aplicado 12 jogos de suspensão ao atleta Bruno Henrique.

A medida, aguardada pelo Flamengo diante dos votos divergentes apresentados na 1ª Comissão Disciplinar - que acolheram a preliminar de prescrição - garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo Pleno do Tribunal.

Dessa forma, Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pela equipe rubro-negra.