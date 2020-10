Flamengo goleia o Corinthians e vira líder do Campeonato Brasileiro

Em jogo bastante movimentado, o Flamengo venceu o Corinthians por 5 a 1 na Neo Química Arena, pela 17ª rodada co Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Everton Ribeiro, Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego, pelo Flamengo. Gil diminuiu para o Corinthians.

Com o resultado, o Timão ficou estacionado na 14ª colocação, com 18 pontos conquistados. Na próxima rodada, a equipe alvinegra encara o Vasco, na quarta-feira (21), às 21h30, em São Januário.

Por sua vez, o Flamengo chegou a 34 pontos e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Rubro-Negro será diante do Internacional, no Beira-Rio, no próximo domingo (25), às 18h15.

Corinthians tenta pressionar, e Flamengo tem gol anulado pelo VAR A partida começou com o Corinthians tentando pressionar a defesa do Flamengo, mas deixando muitos espaços na defesa. Everton Ribeiro, aos seis minutos e Everaldo, aos sete, perderam boas chances para ambas as equipes. Com Bruno Henrique na esquerda e Vitinho na direita, o Rubro-Negro tentava roubar rapidamente a bola e sair em velocidade pelas pontas.

Em uma dessas escapadas., o Flamengo teve um gol anulado pelo VAR logo aos nove minutos. Vitinho recuperou a bola na lateral direita, armou o contra-ataque e encontrou Everton Ribeiro. O camisa sete chutou, a bola desviou na marcação e sobrou para Pedro marcar. Porém, o gol foi anulado porque a bola saiu pela lateral no início do lance.

Flamengo toma conta do jogo e abre o placarConforme o jogo ia avançando, ficava evidente a diferença técnica entre as equipes. O Corinthians ficava mais no seu campo de defesa e apostava nas bolas longas de Otero e arrancadas de Mateus Vital e Everaldo. Enquanto isso, o Fla ia tocando a bola e tentando triangulações. Aos 24 minutos, Everton Ribeiro e Vitinho tabelaram, mas a finalização do meia foi por cima do gol.

Até que aos 31 minutos, o Flamengo abriu o placar. Filipe Luís recebeu bom passe na esquerda, ajeitou e cruzou na cabeça de Everton Ribeiro, que ganhou com facilidade de Piton no alto e cabeceou no cantinho de Cássi para abrir o placar na Neo Química Arena. O gol não fez o Fla recuar, já que aos 33 minutos, Vitinho recebeu na entrada da área, mas o chute saiu travado.

Corinthians acerta bola na trave e quase empataAos poucos, o Corinthians foi evoluindo ofensivamente e começou a aparecer mais no campo do rival carioca. Aos 38 minutos, Lucas Piton chegou batendo de fora da área, mas a bola foi para fora. Mas, a maior chance do Corinthians na primeira etapa foi com Camacho, aos 43 minutos. O volante pegou a bola na entrada da área, ajeitou e manda uma bomba no travessão de Hugo.

Ainda deu tempo de Xavier, aos 52 minutos, assustar após cabeçada em escanteio batido por Otero. Porém, o placar não foi alterado até o intervalo.

Flamengo volta ligado e abre vantagem no placarVencendo a partida, o Flamengo voltou do intervalo como se a partida estivesse empatada. Com um amplo domínio do jogo, o Rubro-Negro não demorou a marcar o segundo gol na partida. Aos seis minutos, Everton Ribeiro cortou o marcador e rolou para Vitinho, que ajeitou e mandou no cantinho de Cássio.

A pressão continuou e o Flamengo chegou ao terceiro gol logo depois, com Natan, aos doze minutos. Everton Ribeiro bateu escanteio aberto, na segunda trave, e o zagueiro revelado na base carioca, ganhou no alto para marcar seu primeiro gol como profissional.

Trio comemora mais um gol do Flamengo (Foto: Reprodução/TV Globo)

Corinthians cresce no jogo, leva perigo e diminuiEm enorme desvantagem no marcador, o Alvinegro soltou o time e tentou uma reação na partida. Aos 15 minutos, Luan cobrou falta na área e Gil, sozinho, subiu de cabeça para marcar o gol do Timão. Porém, o gol foi anulado por impedimento.

Mesmo com o gol anulado, a equipe comandada por Vagner Mancini não se abalou e conseguiu diminuir dois minutos depois. Depois de nova cobrança de falta de Luan, Hugo saiu mal e novamente Gil subiu mais que todo mundo para marcar o primeiro gol corintiano. O gol elevou a moral do Corinthians, que quase fez com Cazares e Luan, mas Hugo salvou o Flamengo.

Flamengo toma as rédeas novamente e fecha a goleadaPorém, o jogo caminhou para uma vitória tranquila do Fla. E foi o que aconteceu. Aos 26 minutos, Isla cruzou rasteiro e Bruno Henrique apareceu na segunda trave para marcar o quarto do Flamengo no jogo.

A partida continuou com um amplo domínio carioca, que ampliou aos 40 minutos. Gabriel tentou sair jogando, mas errou o passe. Bruno Henrique ficou com a bola e abriu com Diego, que driblou Gil, saiu na cara do gol e não perdoou para fechar o placar.

FICHA TÉCNICACORINTHIANS 1 x 5 FLAMENGOLocal: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data/Hora: 18 de outubro de 2020, às 16h (de Brasília)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)Gols: Everton Ribeiro, Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego (Flamengo), Gil (Corinthians)Cartões: Xavier, Camacho, Otero e Luan (Corinthians), Natan, Filipe Luis, Thiago Maia, Gerson e Bruno Henrique (Flamengo)​CORINTHIANSCássio; Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier, Camacho (Gabriel, aos 29'2ºT) e Otero (Luan, aos 10'2ºT); Mateus Vital (Gustavo Mantuan, aos 10'2ºT), Everaldo (Gustavo Mosquito, aos 25'2ºT) e Mauro Boselli (Cazares, aos 10'2ºT). Técnico: Vagner Mancini​FLAMENGOHugo Souza; Isla, Gustavo Henrique (Gabriel Noga, aos 38'1ºT), Natan e Filipe Luís; Thiago Maian (Willian Arão, aos 27'2ºT), Gerson e Everton Ribeiro (Ramon, aos 36'2ºT); Bruno Henrique, Vitinho (Diego, aos 27'2ºT) e Pedro (Lincoln, aos 36'2ºT). Técnico: Domènec Torrent