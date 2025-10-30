Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo garante pelo menos mais R$ 37 milhões em premiação com vaga na final da Libertadores

No caso de levantar a taça, a cifra destinada ao clube vencedor é de R$ 128 milhões

Estadão Conteúdo
fonte

O Flamengo venceu a partida de ida contra o Racing Club por 1 a 0 (X/ @LibertadoresBR)

A sofrida classificação para a final da Libertadores com o empate sem gols diante do Racing, na noite desta quarta-feira, em Avellaneda, vai trazer um importante reforço financeiro para o Flamengo. Ao se garantir na partida que vale a conquista do troféu do torneio, o clube carioca assegurou, pelo menos, mais R$ 37,5 milhões em seus cofres.

Esta é a quantia prevista pela Conmebol para o vice-campeão do mais nobre torneio de clubes da América do Sul. No entanto, esse valor pode subir substancialmente em caso de volta olímpica na decisão.

No caso de levantar a taça, a cifra destinada ao clube vencedor é de R$ 128 milhões. Com presença marcante em finais em tempos recentes, o Flamengo vai fazer a sua quarta disputa de título num intervalo de sete anos. Campeão em 2019 e 2022, a equipe da Gávea perdeu a decisão para o Palmeiras na edição da Libertadores de 2021.

Na campanha atual do torneio, o Flamengo já arrecadou R$ 50,2 milhões levando em conta a sua participação na fase de grupos e as etapas eliminatórias das oitavas, quartas de final e semi.

Ao se garantir na etapa de classificação, o rubro-negro carioca recebeu 16,4 milhões. O clube teve acrescido ainda o valor de R$ 5,4 milhões por ter conquistado três vitórias (R$ 1,8 milhão por cada triunfo).

O avanço para as oitavas trouxe mais R$ 6,8 milhões, enquanto a vaga nas quartas rendeu R$ 9,3 milhões. Já pela semifinal, a equipe faturou o montante de R$ 12,3 milhões.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Libertadores

Flamengo

final

premiação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B

Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C

30.10.25 12h22

Futebol

Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros

Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B

30.10.25 12h09

Futebol

Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil

Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém

30.10.25 11h38

Carlos Ferreira

Vitória vale um pé na Série A

30.10.25 10h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira

30.10.25 7h00

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

Flamengo azeda festa do ineficaz Racing com empate e vai a 4ª final de Libertadores em 7 anos

30.10.25 0h13

Futebol

Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros

Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B

30.10.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda