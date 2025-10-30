Flamengo garante pelo menos mais R$ 37 milhões em premiação com vaga na final da Libertadores No caso de levantar a taça, a cifra destinada ao clube vencedor é de R$ 128 milhões Estadão Conteúdo 30.10.25 11h28 O Flamengo venceu a partida de ida contra o Racing Club por 1 a 0 (X/ @LibertadoresBR) A sofrida classificação para a final da Libertadores com o empate sem gols diante do Racing, na noite desta quarta-feira, em Avellaneda, vai trazer um importante reforço financeiro para o Flamengo. Ao se garantir na partida que vale a conquista do troféu do torneio, o clube carioca assegurou, pelo menos, mais R$ 37,5 milhões em seus cofres. Esta é a quantia prevista pela Conmebol para o vice-campeão do mais nobre torneio de clubes da América do Sul. No entanto, esse valor pode subir substancialmente em caso de volta olímpica na decisão. No caso de levantar a taça, a cifra destinada ao clube vencedor é de R$ 128 milhões. Com presença marcante em finais em tempos recentes, o Flamengo vai fazer a sua quarta disputa de título num intervalo de sete anos. Campeão em 2019 e 2022, a equipe da Gávea perdeu a decisão para o Palmeiras na edição da Libertadores de 2021. Na campanha atual do torneio, o Flamengo já arrecadou R$ 50,2 milhões levando em conta a sua participação na fase de grupos e as etapas eliminatórias das oitavas, quartas de final e semi. Ao se garantir na etapa de classificação, o rubro-negro carioca recebeu 16,4 milhões. O clube teve acrescido ainda o valor de R$ 5,4 milhões por ter conquistado três vitórias (R$ 1,8 milhão por cada triunfo). O avanço para as oitavas trouxe mais R$ 6,8 milhões, enquanto a vaga nas quartas rendeu R$ 9,3 milhões. Já pela semifinal, a equipe faturou o montante de R$ 12,3 milhões. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Flamengo final premiação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C 30.10.25 12h22 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 Futebol Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém 30.10.25 11h38 Carlos Ferreira Vitória vale um pé na Série A 30.10.25 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 30.10.25 7h00 PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 Flamengo azeda festa do ineficaz Racing com empate e vai a 4ª final de Libertadores em 7 anos 30.10.25 0h13 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09