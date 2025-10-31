Capa Jornal Amazônia
Flamengo faz parceria com agência que oferece pacote para final da Libertadores por R$ 3,6 mil

Estadão Conteúdo

O Flamengo deu mais um passo para criar experiências oficiais de hospitalidade ao seu torcedor e fechou parceria com a Absolut Sport, agência global de viagens no esporte. Com os pacotes licenciados, os torcedores rubro-negros terão conforto e segurança garantidos para contratar serviços de hospitalidade oficiais nos jogos do rubro-negro: ingressos oficiais nos melhores setores do estádio, transfers credenciados de ida e volta dos locais selecionados ao Maracanã; acesso a condições exclusivas na contratação de acomodações dentro e fora do Rio de Janeiro; brindes oficiais, e suporte constante da equipe da agência.

Além da final da Copa Libertadores, em Lima, os primeiros produtos já estão disponíveis para os rubro-negros nos jogos contra Sport (1) e Santos (9), ambos pelo Campeonato Brasileiro. As opções incluem entradas para os setores Oeste Inferior, Fla+ e Maracanã Mais, além de transporte credenciado para o estádio.

"Estaremos presentes do primeiro contato ao pós-jogo, combinando paixão, inteligência e tecnologia para garantir uma operação sem falhas. Estamos alinhados com a gestão do Clube para oferecer um serviço de excelência", afirma Harry Collecta, Co-Fundador da Absolut Sport. "Nossa primeira grande operação no continente foi justamente a final da Libertadores em Lima, em 2019, quando levamos centenas de flamenguistas rumo à Glória Eterna. Trabalharemos para repetir memórias como essa", lembra.

INFORMAÇÕES PARA A FINAL DA LIBERTADORES, EM LIMA Pacotes começam com o valor de R$ 3.600, mas que varia conforme a escolha do torcedor. Todos eles incluem ingressos oficiais e seguro viagem. Há opções na CAT2, na CAT1, no Hospitality CONMEBOL Libertadores Club (Bebidas inclusas e open food com gastronomia local; shows e ativações na área de hospitalidade; transfer regular ao estádio operado pela CONMEBOL) e no camarote compartilhado (serviço de snacks e bebidas incluso e banheiro exclusivo para cada camarote).

Caso o torcedor queira, pode escolher ainda entre seis opções de hotel, que variam de 3 a 5 estrelas. Há ainda a possibilidade de contratar voos saindo de SP ou do Rio - a ida de ambos ocorre no dia 28/11 e o retorno no dia 30/11. Todos os pacotes podem ser parcelados em até 10x. Pagamentos via pix tem 5% de desconto.

