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Flamengo faz grande primeiro tempo, goleia o Atlético-MG e segue na caça ao Palmeiras

Estadão Conteúdo

O Flamengo fez valer a superioridade técnica e venceu o Atlético-MG por 4 a 0 neste domingo, na Arena MRV, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um primeiro tempo perfeito, o time carioca construiu o placar e controlou o jogo até o fim.

A vitória mantém o Flamengo na vice-liderança, agora com 26 pontos, ainda na perseguição ao Palmeiras, líder da competição. O Atlético, por outro lado, caiu para a 15ª posição, com 14, e aumentou a pressão após mais um resultado negativo.

O ambiente já era tenso antes mesmo da bola rolar, com vaias da torcida e a ausência de Hulk, liberado para tratar de uma possível negociação com o Fluminense. Dentro de campo, o cenário rapidamente se tornou ainda mais desfavorável para o time mineiro.

Logo aos sete minutos, o Flamengo abriu o placar em jogada bem construída pela esquerda. Samuel Lino encontrou Pedro, que finalizou com precisão para fazer 1 a 0. Com espaços, o time visitante seguiu pressionando e quase ampliou em finalização de Arrascaeta, defendida por Everson.

O Atlético tentou responder e teve bons momentos, especialmente em jogadas aéreas. Rossi apareceu bem ao evitar o empate em cabeçada de Cuello. Mas a reação parou por aí. O Flamengo retomou o controle e ampliou com Plata, que avançou com liberdade e bateu da entrada da área.

Antes do intervalo, ainda houve tempo para o terceiro. Após nova investida ofensiva, Arrascaeta apareceu na área para completar de cabeça e transformar a vitória em goleada ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o Atlético voltou mais organizado e conseguiu diminuir os espaços, enquanto o Flamengo administrou a vantagem e reduziu o ritmo. Mesmo assim, ainda criou chances, como em boa jogada trabalhada que terminou com finalização de Pedro após dividida com Everson.

O Galo tentou reagir e chegou perto de descontar. Cassierra recebeu pela esquerda e encontrou Minda, que finalizou de primeira, chapado. Rossi fez grande defesa, a bola ainda tocou na trave e voltou para os braços do goleiro.

Na sequência, o próprio Cassierra voltou a aparecer. Após passe de Dudu, girou dentro da área e finalizou, mas foi travado. No rebote, Scarpa arriscou de canhota, mas mandou por cima do gol.

Apesar das tentativas, o Atlético não conseguiu transformar o volume em gol. O Flamengo, sob os gritos de 'olé' controlou o restante da partida e confirmou a vitória com gol de Pedro, aos 38. O atacante recebeu de Evertton Araújo e só empurrou.

Na próxima rodada, o Atlético faz o clássico com o Cruzeiro no sábado, às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No domingo, às 16h, o Flamengo recebe o Vasco, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 4 FLAMENGO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Alan Franco (Tomás Pérez), Maycon (Gustavo Scarpa) e Victor Hugo; Bernard (Minda), Cuello (Dudu) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Pedro e Samuel Lino (Luiz Araújo). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Pedro, aos sete, Plata, aos 30, e Arrascaeta, aos 45 minutos do segundo tempo. Pedro, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tomás Pérez (Atlético-MG); Samuel Lino e Varela (Flamengo)

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

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