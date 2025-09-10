Flamengo entra com recurso no STJD e tenta obter efeito suspensivo para liberar Bruno Henrique Estadão Conteúdo 10.09.25 10h18 O Flamengo entrou com pedido junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para obter o efeito suspensivo para o atacante Bruno Henrique, punido com 12 jogos e multa de R$ 60 mil por manipulação em partida contra o Santos em 2023. A movimentação já era esperada pelo clube desde a decisão na última semana. A informação foi dada primeiro pelo O Globo e Estadão. O pedido será encaminhado nesta quarta-feira ao Pleno e ainda não tem relator definido. A ideia do clube carioca é contar com o jogador já no duelo contra o Juventude neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que foi suspenso pelo Tribunal, na última semana, o atleta permaneceu treinando com o elenco de Filipe Luís. A ideia da diretoria e da defesa de Bruno Henrique é levar o caso ao pleno do STJD. Caso obtenha o efeito suspensivo, o camisa 27 poderá continuar atuando até que haja um novo julgamento, com data a ser marcada futuramente. A decisão da 1ª comissão disciplinar considerou o atacante culpado, mas os auditores fizeram ressalvas em relação à denúncia inicial ao longo das oito horas de julgamento. A pena poderia chegar a dois anos afastado do futebol, além de 24 partidas de suspensão e multa de até R$ 200 mil. Como o Flamengo já está eliminado da Copa do Brasil e a pena ainda não foi acatada pela Conmebol e Fifa para que Bruno Henrique seja impedido de atuar na Libertadores, os 12 jogos de suspensão deverão ser cumpridos no Campeonato Brasileiro. O relator do caso, Alcino Guedes, incluiu o pedido ao término do julgamento. Bruno Henrique foi condenado por maioria dos votos (4 a 1) segundo o artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da atuação de um atleta com o "fim de influenciar o resultado da partida". A próxima sessão do Pleno está marcada para esta quinta-feira, 11, ainda sem Bruno Henrique e o Flamengo na pauta. Isso deve ocorrer a partir da semana seguinte. Caso o atacante consiga uma vitória no recurso junto ao STJD, a Procuradoria pode igualmente apelar. O caso ainda poderá ser levado à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça. JOGOS EM QUE BRUNO HENRIQUE DEVE CUMPRIR SUSPENSÃO - Juventude x Flamengo - 14 de setembro - 23ª rodada - Flamengo x Vasco - 21 de setembro - 24ª rodada - Corinthians x Flamengo - 28 de setembro - 25ª rodada - Flamengo x Cruzeiro - 2 de outubro - 26ª rodada - Bahia x Flamengo - 5 de outubro - 27ª rodada - Botafogo x Flamengo - 28ª rodada - Flamengo x Palmeiras - 29ª rodada - Fortaleza x Flamengo - 30ª rodada - Flamengo x Sport - 31ª rodada - São Paulo x Flamengo - 32ª rodada - Flamengo x Santos - 33ª rodada - Fluminense x Flamengo - 34ª rodada Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo STJD efeito suspensivo Bruno Henrique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 Futebol Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão 10.09.25 11h04 Carlos Ferreira Papão, uma sucessão de remendos 10.09.25 10h11 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57 PESCADOR DE ILUSÕES? Nathan Pescador chega ao Remo em busca do acesso: 'Porque não sonhar!?' O meio-campista já treina com o elenco azulino há mais de uma semana, se diz entrosado e pode ser novidade já no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, em Goiás 09.09.25 19h46