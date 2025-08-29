Flamengo e Prefeitura firmam compromisso e clube mantém terreno de futuro estádio no Gasômetro

O estádio do Flamengo está cada vez mais próximo de sair do papel. Nesta sexta-feira, clube e Prefeitura do Rio firmaram o termo de compromisso que garante a propriedade do terreno no Gasômetro aos rubro-negros.

"O Clube de Regatas do Flamengo e o Município do Rio de Janeiro comunicam que o Flamengo permanecerá com o terreno do Gasômetro, providência que foi formalizada em termo de compromisso com a anuência do Município, hoje pela manhã, no Palácio da Cidade", revelou o clube.

O projeto já estava encaminhado faz algum tempo, mas haviam pendências, que foram solucionadas em novo encontro. Desta maneira, o Flamengo continuará com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto. Esta etapa se faz essencial para garantir a realização da futura casa rubro-negra.

O clube revelou que os estudos já são realizados no terreno do Gasômetro há pelo menos oito meses pela atual gestão. "Foram promovidas avaliações técnicas e econômicas, conduzidas por empresas e consultorias especializadas, tais como a FGV, Arena Venues + Events, Soloeste Engenharia Ltda. e AECOM", seguiu o Flamengo.

"Em razão da necessidade de seu aprofundamento, foi também acordado entre as partes a prorrogação dos prazos necessários à execução do projeto, bem como ajustes de obrigações, assegurando segurança jurídica e plena continuidade da iniciativa. Flamengo e Município seguem alinhados e comprometidos em viabilizar a proposta, em benefício da cidade, dos sócios do Clube e de seus milhares de torcedores."

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, divulgou um vídeo nas redes sociais agradecendo ao prefeito Eduardo Paes pelo acordo. O dirigente admitiu que "não é simples, rápido e fácil" construir um estádio. E agradeceu a compreensão e o apoio recebidos para que a obra deixe de ser apenas um sonho.