Flamengo e Fluminense iniciam quinta final em seis anos no Campeonato Carioca

Dominantes no Rio de Janeiro nos últimos anos, Flamengo e Fluminense voltam a protagonizar a final do Campeonato Carioca em 2025. Os times decidiram o título em quatro das últimas cinco edições. A única exceção foi na temporada passada, quando o time rubro-negro enfrentou o Nova Iguaçu e faturou a taça. O primeiro Fla-Flu da final será realizado nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, com mando de campo tricolor. No domingo, às 16h, fazem o confronto decisivo no mesmo local. Como de costume, o estádio deverá ter excelente público, já que até a tarde de terça-feira, quase 30 mil ingressos tinham sido comercializados.

Um dos principais clássicos do futebol brasileiro, as últimas edições do Fla-Flu refletem o equilíbrio entre os times. Nas quatro finais anteriores, cada um venceu duas vezes: Flamengo em 2020 e 2021 e o Fluminense em 2022 e 2023. O time rubro-negro é o maior campeão carioca, com 38 títulos, enquanto o adversário tricolor tem 33 e quer encurtar a distância.

A data e horário do segundo jogo foi alvo de polêmica entre a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), clubes e detentoras dos direitos de transmissão (Band e Globo). A Globo preferia o jogo no sábado, mas cedeu para domingo. Entretanto, apesar do pedido dos clubes para o jogo ser realizado às 17h45 por conta do forte calor no Rio, a definição foi para as 16h.

VEJA MAIS

FLUMINENSE

O Fluminense chega com moral após ser soberano contra o Volta Redonda na semifinal. Na ida, o time treinado por Mano Menezes venceu por 4 a 0, enquanto na volta, o duelo terminou empatado sem gols.

No jogo de volta da semifinal, o técnico Mano Menezes optou por preservar alguns de seus titulares. Assim, o zagueiro Ignácio, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, o volante Martinelli e os atacantes Canobbio e Germán Cano devem começar o clássico como titulares. Em contrapartida, Freytes, Renê, Hércules, Keno e Everaldo são cotados para iniciarem no banco.

Novidade na última partida, Thiago Silva provavelmente formará a dupla de zaga com Ignácio. Recuperado de uma lesão no calcanhar esquerdo, o ex-jogador da seleção brasileira voltou a entrar em campo após um mês longe dos gramados. Com a presença do capitão, Juan Freytes, que estava sendo utilizado, deve perder seu espaço

A grande dúvida está na lateral-direita. Em boa fase, Guga começou no banco contra o Volta Redonda, o que pode ter indicado sua titularidade contra o Flamengo. Apesar disso, ele enfrenta a concorrência de Samuel Xavier, 'dono da posição' há quatro temporadas.

Invicto há oito jogos, com seis vitórias e dois empates, o Fluminense vive seu melhor momento desde que Mano Menezes assumiu. Recentemente, o técnico lembrou que a única derrota de Filipe Luís à frente do Flamengo foi para o time das Laranjeiras, no Brasileirão do ano passado, por 2 a 0, com gols de Lima e Arias.

Apesar de relembrar o feito, Mano lembrou que cada jogo tem sua história. "Finais têm de tudo, mas cada jogo tem a sua história. As finais têm jogo, estratégia e um monte de coisas que vão estar nessa receita que queremos que funcione. O mais importante é que a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, o que nos possibilita jogar contra qualquer adversário. Para ganhar uma final, tem que ser mais completo e vamos tentar ser."

FLAMENGO

Atual campeão estadual, o Flamengo também foi dominante diante do Vasco, apesar de mais equilíbrio. Eliminou o time cruzmaltino com duas vitórias, por 1 a 0 e 2 a 1, mesmo tendo a vantagem do empate no placar agregado.

Grande nome do Flamengo neste início de temporada, Bruno Henrique não estará à disposição no primeiro jogo. O atacante deixou o gramado contra o Vasco sentindo dores na coxa direita e foi diagnosticado com uma lesão após exames. Autor de um dos gols da última vitória, o artilheiro chegou a 100 gols com a camisa rubro-negra.

Em alta, Luiz Araújo desponta como principal opção para atuar na vaga de Bruno Henrique. O atleta também deixou sua marca contra o Vasco e é considerado um 12º jogador por Filipe Luís. Se for escolhido, Gonzalo Plata pode ter a missão de atuar na função de um 'camisa 9'. Caso o treinador não queira fazer muitas alterações nas funções, Juninho pode receber nova oportunidade.

O lateral-esquerdo Alex Sandro, que retornou na última partida, tem chance de atuar como titular. Ele disputa posição com Varela, lateral-direito que teve boas apresentações ao atuar improvisado. O zagueiro Danilo, que não joga desde o dia 22, também deve voltar.

O Flamengo faz bom início de ano. Desde que o time principal começou a atuar, soma 20 gols e apenas um sofrido, contra o Vasco. Elogiado pela maior parte dos torcedores, Filipe Luís reconhece o grande desempenho, mas enxerga a possibilidade de crescimento.

"Sempre podemos evoluir. Nunca vou me conformar com uma atuação e sempre vou achar detalhes para evoluir como equipe e individualmente. Esse meio-campo se conhece bem e é perigoso para o adversário, pois é muito difícil de marcar. Estou satisfeito e impressionado com a qualidade dos meus jogadores, mas quero continuar evoluindo", explicou o treinador.