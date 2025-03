Flamengo lança linha em comemoração ao título Mundial; valor chega a quase R$ 700

O Flamengo e a Adidas, fornecedora oficial de material esportivo do clube, anunciaram o lançamento de uma nova coleção inspirada em um dos momentos mais icônicos da história rubro-negra: a conquista do Mundial de Clubes de 1981.

A linha, de estilo casual, faz parte da linha adidas Originals Bring Back e destaca as cores tradicionais do Flamengo. Entre as peças, está a clássica camisa rubro-negra utilizada por Zico e seus companheiros na memorável temporada de 1981.

A coleção também inclui uma camiseta branca com detalhes vermelhos na gola e nas mangas, além de um agasalho vermelho com as tradicionais listras da Adidas em branco e preto. Os produtos já estão disponíveis no site da Adidas Brasil e nas lojas oficiais do Flamengo, com preços a partir de R$ 249,99. O casaco é o item mais caro da coleção, sendo vendido por R$ 699,99, enquanto as camisas custam R$ 599,99.