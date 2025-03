Comandando o Flamengo, Filipe Luís é o treinador com a maior invencibilidade no Brasil

Filipe Luís tem levado o Flamengo a um início promissor de 2025, com a torcida rubro-negra empolgada pela sequência de bons resultados. Desde o começo do ano, o time não sabe o que é perder, e esse bom desempenho coloca o ex-lateral como o técnico com a maior invencibilidade no Brasil.

Desde que assumiu o comando do Flamengo, Filipe Luís dirigiu o clube em 23 jogos, conquistando 17 vitórias e 5 empates. A única derrota ocorreu no dia 17 de outubro de 2024, quando o Flamengo foi derrotado por 2 a 0 pelo Fluminense, no Brasileirão daquele ano. Desde então, a equipe rubro-negra mantém uma impressionante sequência de 21 jogos sem perder.

Com esse desempenho, Filipe Luís se destaca como líder na lista dos treinadores com as maiores invencibilidades no Brasil. Confira o top-10 atual:

Filipe Luís (Flamengo) – 21 jogos: 15 vitórias e 6 empates

Thiago Carpini (Vitória) – 20 jogos: 13 vitórias e 7 empates

Ramón Díaz (Corinthians) – 10 jogos: 7 vitórias e 4 empates

Maurício Barbieri (Athletico-PR) – 10 jogos: 5 vitórias e 5 empates

Roger Machado (Internacional) – 10 jogos: 8 vitórias e 2 empates

Abel Ferreira (Palmeiras) – 9 jogos: 5 vitórias e 4 empates

Léo Condé (Ceará) – 8 jogos: 7 vitórias e 1 empate

Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense) – 8 jogos: 1 vitória e 7 empates

Umberto Louzer (CRB) – 8 jogos: 4 vitórias e 4 empates

Cuca (Atlético-MG) – 8 jogos: 7 vitórias e 1 empate