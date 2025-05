Flamengo descarta cirurgia no joelho, mas De La Cruz vira preocupação para o Mundial

O Flamengo iniciou nesta segunda-feira uma corrida contra o tempo para ter o volante uruguaio Nico De La Cruz no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, agendado para junho. O jogador sofreu um entorse no joelho esquerdo no clássico com o Botafogo, mas exames de imagem descartaram uma intervenção cirúrgica.

"Flamengo informa: o atleta Nico De La Cruz realizou exame de ressonância magnética na tarde desta segunda-feira (19), após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O exame descartou lesões cirúrgicas. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube", anunciou o clube carioca.

Carente de volantes em seu elenco com Pulgar e Allan também machucados, o clube passou momentos de apreensão após o jogador ser substituído no segundo tempo diante do Botafogo, no Maracanã, após sentir dores no joelho, no domingo. Sem a necessidade de cirurgia, De La Cruz deve ter atenção especial para retornar somente no Mundial.

A expectativa é que o uruguaio se recupere em até três semanas, tempo estimado para um entorse mais leve - o Flamengo não divulgou o grau da lesão do meio-campista. De certo é que De La Cruz será desfalque em compromissos importantes da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Botafogo-PB, no Maracanã, a visita ao Palmeiras, domingo, pelo Brasileirão, e o jogo decisivo da fase de grupos da Libertadores, diante do Deportivo Táchira, dia 28, no Rio.

De La Cruz vem sofrendo para se firmar na temporada por causa das lesões e mais uma vez terá atenção especial da comissão técnica. Foram somente 17 jogos do volante em 2025, com ele perdendo sequência grande de jogos por uma contusão muscular.

Antes de embarcar para os Estados Unidos, o Flamengo ainda terá compromisso com o fortaleza no dia 1º de junho. Depois o foco é em Esperánce, rival da estreia no Mundial, dia 16, depois Chelsea (20/6) e León (24/6).