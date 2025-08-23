Flamengo busca empate heroico, vence Barcelona nos pênaltis e leva o bi no Mundial sub-20 Estadão Conteúdo 23.08.25 20h57 Empurrado por 45 mil torcedores no Maracanã - público digno de um jogo profissional -, o Flamengo levou a virada do Barcelona nos acréscimos, empatou no último lance (2 a 2), levou a final do Mundial sub-20 para os pênaltis e se sagrou bicampeão do torneio com 6 a 5 nos tiros livres. Foi uma conquista épica, marcada por homenagens aos dez jovens da base que morreram na tragédia no CT do Ninho do Urubu, em 2019. O goleiro Léo Nanneti, de 18 anos, foi o herói ao defender duas cobranças. O resultado consagra o segundo título mundial consecutivo do sub-20 do Flamengo, atual bicampeão também da Libertadores. A partida foi repleta de reviravoltas. O Flamengo saiu na frente do placar com Lorran em momento marcante. Aos 10 minutos, quando os rubro-negros costumam homenagear os dez jovens da base que morreram na tragédia no CT do Ninho do Urubu, em 2019, o meia marcou. Comandado pelo ex-lateral brasileiro Belletti, ídolo do clube, o time espanhol foi melhor, sufocou os brasileiros e conseguiu a virada. Aos 50 minutos, Cortés cabeceou bem um escanteio para fazer o gol que parecia dar o título ao Barcelona (2 a 1). No último lance da partida, o zagueiro e capitão Iago encobriu o goleiro catalão com um toque de cabeça para levar a decisão aos pênaltis. Depois de realizar várias defesas no tempo normal, Nanneti se consagrou nas penalidades. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mundial sub-20 Flamengo Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES NA BRONCA Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia' O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius 23.08.25 19h31 SÉRIE B Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada 23.08.25 18h04 O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 MAIS ESPORTE Paraense Michel Pereira sofre nocaute relâmpago e vive pior fase no UFC; assista Michel Pereira perdeu a luta com apenas 43segundos 23.08.25 19h48