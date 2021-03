Flamengo avalia contratação de Victor Sá, do Wolfsburg

O Flamengo tem interesse em Victor Sá, do Wolfsburg, e estuda fazer uma oferta ao clube alemão pelo empréstimo do atacante até o dezembro de 2021, com opção de compra ao término do vínculo. A informação inicial é do "UOL".

Ainda de acordo com a publicação, os contatos entre o clube da Gávea e o brasileiro começaram em janeiro, e a diretoria tem atuado para "abrir espaço" no setor ofensivo para a chegada do reforço, com a saída de outros atletas.

Com passagem pelas divisões de base do Palmeiras, Victor Sá atuou na Áustria entre 2015 e 2018, quando transferiu-se para o Wolfsburg, onde atua há duas temporadas. São 63 jogos (29 como titular) e oito gols pelo clube da Alemanha.

O brasileiro ainda desperta o interesse do Krasnodar (RUS) e Toronto FC (CAN).