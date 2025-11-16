Flamengo assume favoritismo e supera Palmeiras na corrida pelo título do Brasileirão

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro mudou de mãos após a realização dos jogos adiados. O Flamengo, que goleou o Sport por 5 a 1 no Recife, assumiu a condição de principal favorito à taça. A probabilidade rubro-negra disparou de 43,7% para 72%, segundo cálculos atualizados pelo Departamento de Matemática da UFMG.

O cenário se inverteu com o tropeço do então líder Palmeiras, que acumulou a segunda derrota consecutiva como visitante. Depois de perder para o Mirassol por 2 a 1, o time de Abel Ferreira foi superado pelo Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro. Com os resultados, a chance de título palmeirense caiu de 54,6% para 26,6%. O Cruzeiro, terceiro colocado, aparece distante na briga, com apenas 1,4% de probabilidade.

Chances de título do Brasileirão: Flamengo - 72% (era 43,7%) Palmeiras - 26,6% (era 54,6%) Cruzeiro - 1,4% (era 1,7%) Mirassol - 0,011% (era 0,009%)

A situação também se movimentou na parte inferior da tabela. O Sport se tornou o primeiro rebaixado para a Série B de 2026. O clube pernambucano, que já vinha afundado na lanterna, não tem mais chances matemáticas de permanecer na elite após a derrota para o Flamengo.

A vitória do Santos sobre o Palmeiras mudou as posições dentro da zona de rebaixamento. O Peixe chegou a 36 pontos, deixou o Z4 e empurrou o Vitória, que permanece com 35, para a zona crítica. Além da vantagem de um ponto, a equipe soma uma vitória a mais (9 a 8), primeiro critério de desempate.

Risco de rebaixamento do Brasileirão: Sport - 100% Fortaleza - 95,2% (era 92,6%) Juventude - 82% (era 76,8%) Vitória - 61% (era 59,4%) Santos - 36,3% (era 51,9%) Internacional - 21,6% (era 16,9%) Grêmio - 2,7% (era 1,7%) Ceará - 0,33% (era 0,1%)