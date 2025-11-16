Flamengo assume favoritismo e supera Palmeiras na corrida pelo título do Brasileirão Estadão Conteúdo 16.11.25 12h37 A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro mudou de mãos após a realização dos jogos adiados. O Flamengo, que goleou o Sport por 5 a 1 no Recife, assumiu a condição de principal favorito à taça. A probabilidade rubro-negra disparou de 43,7% para 72%, segundo cálculos atualizados pelo Departamento de Matemática da UFMG. O cenário se inverteu com o tropeço do então líder Palmeiras, que acumulou a segunda derrota consecutiva como visitante. Depois de perder para o Mirassol por 2 a 1, o time de Abel Ferreira foi superado pelo Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro. Com os resultados, a chance de título palmeirense caiu de 54,6% para 26,6%. O Cruzeiro, terceiro colocado, aparece distante na briga, com apenas 1,4% de probabilidade. Chances de título do Brasileirão: Flamengo - 72% (era 43,7%) Palmeiras - 26,6% (era 54,6%) Cruzeiro - 1,4% (era 1,7%) Mirassol - 0,011% (era 0,009%) A situação também se movimentou na parte inferior da tabela. O Sport se tornou o primeiro rebaixado para a Série B de 2026. O clube pernambucano, que já vinha afundado na lanterna, não tem mais chances matemáticas de permanecer na elite após a derrota para o Flamengo. A vitória do Santos sobre o Palmeiras mudou as posições dentro da zona de rebaixamento. O Peixe chegou a 36 pontos, deixou o Z4 e empurrou o Vitória, que permanece com 35, para a zona crítica. Além da vantagem de um ponto, a equipe soma uma vitória a mais (9 a 8), primeiro critério de desempate. Risco de rebaixamento do Brasileirão: Sport - 100% Fortaleza - 95,2% (era 92,6%) Juventude - 82% (era 76,8%) Vitória - 61% (era 59,4%) Santos - 36,3% (era 51,9%) Internacional - 21,6% (era 16,9%) Grêmio - 2,7% (era 1,7%) Ceará - 0,33% (era 0,1%) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 foi sal de novo Paysandu é um dos clubes mais rebaixados da Série B; entenda Papão se une a ABC e Vila Nova no ranking negativo no formato de pontos corridos da Segundona 16.11.25 15h57 Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 JOGO DO ACESSO Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí 15.11.25 16h46