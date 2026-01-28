Capa Jornal Amazônia
Flamengo acerta a contratação do meio-campista Lucas Paquetá

Trata-se da contratação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando a compra de Gerson pelo Cruzeiro

Estadão Conteúdo

O Flamengo subiu a proposta ao West Ham e acertou a contratação de Lucas Paquetá. A informação foi dada em primeira mão pelo globoesporte.com.

De acordo com a Sky Sports, o West Ham já havia tido um acordo verbal com o Flamengo. E, segundo o ge, o clube rubro-negro subiu a proposta nas últimas horas para 42 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões, e fará o pagamento parcelado até 2028.

Trata-se da contratação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando a compra de Gerson pelo Cruzeiro, no início deste mês de janeiro, estipulada em 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual).

O entrave na negociação estava na liberação do jogador. Enquanto o Flamengo queria Paquetá já neste início de ano, o West Ham insistia em segurá-lo até o meio do ano. Com esse detalhe resolvido, o que resta definir é a forma de pagamento do montante envolvendo a operação.

Segundo informações daSky Sports, o desejo do jogador em retornar ao Brasil foi preponderante para a negociação ter esse novo rumo.

Paquetá chega para ocupar uma lacuna deixada pelo meio-campista Gerson e que deixou o Flamengo depois do Mundial de clubes da Fifa do ano passado, disputado nos Estados Unidos. O atleta reforça o setor de meio-campo e seu estilo polivalente agrada ao técnico Filipe Luís, que prevê uma temporada bastante disputada.

futebol

Flamengo

Paquetá

contratação
