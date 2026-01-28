Flamengo acerta a contratação do meio-campista Lucas Paquetá Trata-se da contratação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando a compra de Gerson pelo Cruzeiro Estadão Conteúdo 28.01.26 11h13 O Flamengo subiu a proposta ao West Ham e acertou a contratação de Lucas Paquetá. A informação foi dada em primeira mão pelo globoesporte.com. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)De acordo com a Sky Sports, o West Ham já havia tido um acordo verbal com o Flamengo. E, segundo o ge, o clube rubro-negro subiu a proposta nas últimas horas para 42 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões, e fará o pagamento parcelado até 2028. Trata-se da contratação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando a compra de Gerson pelo Cruzeiro, no início deste mês de janeiro, estipulada em 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual). O entrave na negociação estava na liberação do jogador. Enquanto o Flamengo queria Paquetá já neste início de ano, o West Ham insistia em segurá-lo até o meio do ano. Com esse detalhe resolvido, o que resta definir é a forma de pagamento do montante envolvendo a operação. Segundo informações daSky Sports, o desejo do jogador em retornar ao Brasil foi preponderante para a negociação ter esse novo rumo. Paquetá chega para ocupar uma lacuna deixada pelo meio-campista Gerson e que deixou o Flamengo depois do Mundial de clubes da Fifa do ano passado, disputado nos Estados Unidos. O atleta reforça o setor de meio-campo e seu estilo polivalente agrada ao técnico Filipe Luís, que prevê uma temporada bastante disputada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Paquetá contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56 FUTEBOL Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO 28.01.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 Liga dos Campeões Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41