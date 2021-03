Flamengo abre conversas pela renovação do meia Gerson

Titular absoluto nas últimas duas temporadas pelo Flamengo, e destaque nos vários títulos conquistados pelo clube, Gerson teve sua renovação de contrato colocada em pauta. A diretoria abriu as conversas com Marcão, pai do atleta, a fim de prorrogar o vínculo do jogador. O atual contrato é válido até dezembro de 2023, e a intenção é de garantir o camisa 8 por, pelo menos, mais um ano.

A informação sobre o início das tratativas foi publicada inicialmente pelo "Globoesporte" e confirmada pelo LANCE!. A negociação está em estágio inicial.

A negociação pela renovação inclui um reajuste salarial e da multa rescisória de Gerson que, com 23 anos, é um potencial alvo de clubes do exterior. A rescisão atual estipulada em contrato é de 70 milhões de euros (R$ 471 milhões hoje).

A diretoria do Flamengo, desde o fim de 2019, negociou e conseguiu renovar com a maioria dos titulares e atletas importantes nas conquistas do Carioca, Libertadores e Brasileirão daquele ano, que foram seguidas de outros títulos.

Gerson, Rodrigo Caio, Filipe Luís e Arrascaeta - todos contratados em 2019 - são os atletas que não tiveram os vínculos prorrogados com o clube desde então.

Contratado pelo Flamengo em julho de 2019, Gerson rapidamente tornou-se uma das referências da equipe. São 93 partidas, seis gols e seis títulos: Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Libertadores, Carioca e dois Brasileiros.

No radar da Seleção Brasileira, do técnico Tite, Gerson não tem propostas para deixar o Flamengo neste momento. Ao longo de 2020, Nice, da França, Tottenham, da Inglaterra, e Borussia Dortmund, da Alemanha, buscaram informações sobre o camisa 8 do Flamengo, mas não foram feitas propostas.